МИНСК, 8 ноя — Sputnik. Жюри международного кинофестиваля "Ліcтапад" назвало лучшие фильмы для детской и юношеской аудитории и лучших актеров – среди детей и взрослых, сообщает Sputnik.

Приз "Золотой "Лістападзік" за лучший фильм" получила картина "Путешествие Фанни" французского режиссера Лолы Дуайон. Картина рассказывает о двенадцатилетней Фанни — дочери еврейской женщины, которая с младшими сестрами пытается найти пристанище в оккупированной немцами Франции. Сестры направляются к границе со Швейцарией.

Несмотря на непростые исторические события, которые служат фоном для "путешествия", фильм тепло приняли дети. Это подтверждает тезис, высказанный жюри прежде – нет отдельных тем для детей и взрослых. Детское кино может себе позволить говорить с аудиторией на любые темы, главное – правильно подобрать кинематографический язык.

Приз "За лучшую детскую роль" получил Сарех Нур Мусави, сыгравший в фильме "Дуновение жизни" иранского режиссера Наргес Абиар. Фильм рассказывает о мечтательнице Бахар, чье детство проходит в период между войной и революцией. Ища для себя способ отвлечься от реальности, Бахар погружается в книги и там находит отдушину и радость. Режиссер картины получил специальный приз жюри кинофестиваля "За лучшую режиссуру".

Отдельный приз вручили за работу взрослого актера в детском фильме, его получил Эктор Гарсия за участие в картине "Шаги героя" колумбийского режиссера Энри Ринкон. Картина описывает жизнь ребенка после войны в Колумбии.

А приз зрительских симпатий "За лучший фильм для детской и юношеской аудитории" достался фильму "Тим Таллер, или Проданный смех" немецкого режиссера Андреаса Дрезена, билеты на который были распроданы еще до старта фестиваля.