Беларусь большинством голосов избрана в состав исполкома ЮНЕСКО

МИНСК, 8 ноя — Sputnik. Беларусь стала членом Исполнительного комитета ЮНЕСКО, об этом в среду сообщило посольство республики в Франции на странице в Facebook .



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В ходе голосования Генеральной конференции на 39-й сессии в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже за нашу страну проголосовало большинство – 171 делегатов из 184, имеющих право голоса.

Это событие прокомментировал посол Беларуси во Франции Павел Латушко, отметив, что в составе исполкома республика предпримет активные усилия для повышения роли ЮНЕСКО, а также будет развивать отношения как с самой организацией, так и с ее членами.

Генконференция – высший орган ЮНЕСКО. В исполком организации входят представители 58 государств, которые избираются на четырехлетний срок. Беларусь является членом организации с 1954 года. В исполком ЮНЕСКО республика избирается уже в пятый раз.

Генконференция ЮНЕСКО завершится в Париже 14 ноября.

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