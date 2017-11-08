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Thirty Seconds to Mars не приедут в Минск

09.11.2017 08:49 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 ноя — Sputnik. Плохая новость для белорусских фанатов Thirty Seconds to Mars: Минск не вошел в европейскую часть гастрольного тура в поддержку нового альбома Walk On Water, такая информация размещена на официальном сайте группы.

Thirty Seconds to Mars не приедут в Минск
© AFP/ Jean-Baptiste LACROIX
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Турне Thirty Seconds to Mars по Европе стартует 11 марта в немецком Кельне. За 2 месяца группа выступит в Базеле, Париже, Риме, Мюнхене, Амстердаме, Лондоне, Лиссабоне, Мадриде, Барселоне, Вене, Праге, Копенгагене, Стокгольме, Осло, Хельсинки и других городах. Ближайшие для жителей Беларуси концерты группы пройдут в Санкт- Петербурге, Москве и Киеве 27, 28 и 30 апреля соответственно.

Над новым альбомом команда Thirty Seconds to Mars работала на протяжении двух лет, а первый сингл Walk On Water был представлен на церемонии MTV VMA 2017 в августе.

Thirty Seconds to Mars трижды выступали в Минске: в 2011 году они дали концерт во Дворце спорта, в 2014 — на "Минск-Арене" и в 2015 — на "Чижовка-Арене". Перед концертами фронтмэн группы Джаред Лето спокойно прогуливался по городу и фотографировался со всеми желающими, что очень порадовало белорусских поклонников музыканта и актера.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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На днях американская рок-группа обнародовала график европейской части своего очередного мирового тура, при этом концерт в Минске в нее не вошел.

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