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Песни, которые знают все: Александра Пахмутова празднует день рождения

09.11.2017 07:02 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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Александра Пахмутова родилась в 1929 году в пригороде Сталинграда. С детства маленькую Алю возили в город на занятия в музыкальную школу, а вначале 40-х девушка упросила отца оправить ее учиться в Москву. Там будущий композитор окончила музыкальную школу при консерватории имени Чайковского, а после стала студенткой композиторского отделения и аспиранткой.

У каждой песни Пахмутовой есть своя собственная судьба: некоторые композиции Александре Николаевне даже приходилось отстаивать. Из-за запрета трансляции "Как молоды мы были" композитор демонстрировала свою позицию полным отсутствием в профильном комитете. После этого Пахмутовой перезвонили и принесли извинения. Рано или поздно каждое творение композитора становилось хитом с пожизненной гарантией. Петь под музыку Александры Пахмутовой и сегодня мечтают именитые исполнители.

Долгий творческий путь рука об руку Александра Николаевна идет со своим супругом Александром Добронравовым. Более полувека пара создает стихи и музыку: вместе они написали сотни песен, посвященных разным временам, профессиям и огромное количество песен для детей.

В день рождения легендарного композитора Sputnik собрал интересные факты и архивные фото Александры Пахмутовой.

 
 
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Девятого ноября легендарному композитору исполняется 88 лет.

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