Белоруска IOWA спела дуэтом с вокалистом System of a Down

МИНСК, 9 ноя — Sputnik. Серж Танкян из System of a Down пригласил белоруску Екатерину Иванчикову из группы IOWA для записи официального сингла к фильму "Легенда о Коловрате".

Известно, что Танкян прослушал записи не одного десятка претенденток на дуэт с ним, но остановил свой выбор на необычном голосе вокалистки белорусской группы.

"Я выросла на музыке System Of A Down, и письмо с предложением записать дуэт к фильму стало полной неожиданностью", — рассказала певица.

Клип на песню "A Fine Morning To Die" ("Прекрасный день, чтобы умереть") вышел на официальном Youtube-канале российской кинокомпании, представляющей фильм.

Екатерина "IOWA" поет часть песни на русском языке, а партия Сержа звучит на английском. Это он написал музыку, а также вместе с Екатериной и другими авторами работал над текстом трека.

Поклонники неоднозначно отнеслись к такому творческому тандему. Многие из них очень резко высказались в адрес женской партии, посчитав, что голос IOWA очень своеобразный и не подходит для исполнения такой мелодичной песни.