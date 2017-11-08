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Белоруска IOWA спела дуэтом с вокалистом System of a Down

09.11.2017 09:51 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 ноя — Sputnik. Серж Танкян из System of a Down пригласил белоруску Екатерину Иванчикову из группы IOWA для записи официального сингла к фильму "Легенда о Коловрате".

Известно, что Танкян прослушал записи не одного десятка претенденток на дуэт с ним, но остановил свой выбор на необычном голосе вокалистки белорусской группы.

"Я выросла на музыке System Of A Down, и письмо с предложением записать дуэт к фильму стало полной неожиданностью", — рассказала певица.

Клип на песню "A Fine Morning To Die" ("Прекрасный день, чтобы умереть") вышел на официальном Youtube-канале российской кинокомпании, представляющей фильм.

Екатерина "IOWA" поет часть песни на русском языке, а партия Сержа звучит на английском. Это он написал музыку, а также вместе с Екатериной и другими авторами работал над текстом трека.

Поклонники неоднозначно отнеслись к такому творческому тандему. Многие из них очень резко высказались в адрес женской партии, посчитав, что голос IOWA очень своеобразный и не подходит для исполнения такой мелодичной песни.

 
Теги: Минск
 
 
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Солистка группы IOWA Екатерина Иванчикова и фронтмэн System of a Down с армянскими корнями Серж Танкян выпустили совместный саундтрек к российскому фильму.

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