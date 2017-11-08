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Режиссер "Матильды" недоволен "рекламой" Поклонской и плохим прокатом

09.11.2017 18:45 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 ноя — Sputnik. Режиссер вызвавшего широкий резонанс фильма "Матильда" Алексей Учитель высказал недовольство прокатом своей картины.

Фильм "Матильда" вышел в широкий прокат 26 октября, а в четверг кинорежиссер представил картину в Ельцин-центре в Екатеринбурге.

Режиссер "Матильды" недоволен "рекламой" Поклонской и плохим прокатом
© Sputnik/ Игорь Зарембо
"Матильда" в белорусском прокате обошла "Последнего богатыря"

"Все кричали о том, какую рекламу фильму сделала (депутат Госдумы Наталья — Sputnik) Поклонская, но это произвело, скорее, обратный эффект. Информационно о картине узнали многие, но мне обидно, что многие пошли на фильм под впечатлением скандала, а когда не обнаружили "клубничку", стали спрашивать, зачем же посмотрели картину", — сказал Учитель во время презентации фильма.

Он также отметил, что не очень доволен прокатом картины, хотя, по его словам, "цифры объективно неплохие". Также режиссер рассказал, что ему уже предложили снять продолжение истории, однако действия уже должны были происходить в 1917-м. Учитель сказал, что отказался от этого.

Ранее стало известно, что "Матильду" в первую неделю проката посмотрели более миллиона зрителей, а по сборам первого уик-энда фильм показал четвертое место среди почти ста российских кинокартин.

"Матильда" повествует об увлечении императором Николаем II балериной Матильдой Кшесинской. Еще до выхода в прокат фильм вызвал широкий резонанс. В частности, депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская просила Генпрокуратуру отозвать у фильма прокатное удостоверение, однако ведомство не нашло оснований для этого.

 
Теги: Минск
 
 
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На предложение снять "Матильду-2" о тех же героях, но некоторое время спустя, Учитель ответил отказом.

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