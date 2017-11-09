10 ноября, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Умер сатирик Михаил Задорнов, сообщают "Известия".

Сатирику Михаилу Задорнову было 69 лет.

Михаил Задорнов родился 21 июля 1948 года в Юрмале. Широкую известность он приобрел, выступая с юмористическими монологами на телевидении. Задорнов - автор сатирических сборников "Вдруг откуда ни возьмись", "Этот безумный, безумный, безумный мир", "Я люблю Америку" и других.-0-