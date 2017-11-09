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Умер сатирик Михаил Задорнов
10.11.2017 10:41 — Новости Культуры | БелТА
10 ноября, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Умер сатирик Михаил Задорнов, сообщают "Известия".
Сатирику Михаилу Задорнову было 69 лет.
Михаил Задорнов родился 21 июля 1948 года в Юрмале. Широкую известность он приобрел, выступая с юмористическими монологами на телевидении. Задорнов - автор сатирических сборников "Вдруг откуда ни возьмись", "Этот безумный, безумный, безумный мир", "Я люблю Америку" и других.-0-
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10 ноября, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Умер сатирик Михаил Задорнов, сообщают "Известия". Сатирику Михаилу Задорнову было 69 лет. Читать далее на сайте БелТА
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