10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На 70-м году жизни умер писатель-сатирик Михаил Задорнов, сообщают "Известия".

Смерть Михаил Задорнова подтвердила агентству "Москва" ведущая программы "Аншлаг" Регина Дубовицкая, с которой много лет сотрудничал сатирик.

На протяжении долгого времени Михаил Задорнов проходил курс лечения от раковой опухоли головного мозга. Он прошел курс химиотерапии. О болезни Михаила Николаевича стало известно осенью 2016 года. В этом году во время одного из концертов в Москве ему стало плохо, артиста увезли в больницу.

В июне 2017 года сообщалось, что Задорнов решил отказаться от процедур, которые называл изнуряющими и бесполезными, чтобы побыть в кругу родных. Предпринятые ранее врачами меры не принесли желаемого результата.

На днях Михаил Задорнов соборовался. Об этом сообщил настоятель Русской православной церкви Андрей Новиков на своей странице в соцсети Facebook. "Дорогие отцы, братья и сестры! Сегодня по просьбе родных и друзей соборовал Михаила Николаевича Задорнова. Два месяца назад Михаил Николаевич принес Богу покаяние в таинстве исповеди в Казанском соборе Москвы", - написал Андрей Новиков и подчеркнул, что разместил эту информацию с разрешения родственников артиста.

Михаил Задорнов родился 21 июля 1948 года в Юрмале. Публиковать юмористические рассказы начал в 1974 году, позже стал писать монологи для эстрадных артистов. С конца 1980-х начал сам исполнять свои произведения со сцены. Сыграл несколько ролей в кино. Широкую известность приобрел, выступая с юмористическими монологами на телевидении. Задорнов - автор сатирических сборников "Вдруг откуда ни возьмись", "Этот безумный, безумный, безумный мир", "Я люблю Америку" и других. Он также известен как автор теорий об этимологии русских слов и истории славянства.-0-