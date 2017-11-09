МИНСК, 10 ноя — Sputnik. Первая серия второго сезона популярного российского телесериала "Чернобыль. Зона отчуждения" выйдет в пятницу 10 ноября в эфире телеканала ТВ-3; всего в проекте запланировано восемь эпизодов.

"Чернобыль. Зона отчуждения" — популярный российский телесериал, первый сезон которого назвали одним из лучших телепроектов на телевидении РФ. Спустя три года после премьеры телевизионщики подготовили и второй сезон "Чернобыля" — он стартует уже вечером 10 ноября на телеканале ТВ-3.

"Чернобыль": о чем сериал?

Сюжет первого сезона шоу был построен вокруг группы молодых людей, которые смогли попасть в прошлое и попытались предотвратить аварию на Чернобыльской атомной станции. Конечно же, подобные действия имели и свои последствия для будущего.

Согласно аннотации, во втором сезоне "Чернобыля" продолжат начатую в первом историю. Так, в 1986-м авария произошла не в СССР, а в США — поэтому и распался не Союз, а Соединенные Штаты. Героям на фоне всего происходящего необходимо предотвратить ядерную катастрофу — и для этого им надо вновь вернуться в город Припять.

Какие отзывы получил сериал "Чернобыль. Зона отчуждения"?

Первый сезон "Чернобыля" был встречен критиками и телезрителями положительно: доля смотрения сериала достигала трети — то есть каждый третий телезритель в России смотрел по вечерам этот сериал.



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Позже проект был включен в списки лучших российских сериалов 2014 года. На второй сезон "Чернобыля" надежды также большие: снял его известный документалист Павел Костомаров, а среди актеров, по заявлениям представителей телеканала, есть и голливудские знаменитости.

Первые отзывы о продолжении сериала "Чернобыль" появятся уже вечером в пятницу — сразу после премьеры зрители обязательно выскажутся о ней в социальных сетях. К слову, в официальной группе телепроекта в соцсети "ВКонтакте" более 600 тысяч участников.

Когда будет выходить "Чернобыль"?

В пятницу 10 ноября в 20:00 на ТВ-3 покажут первую серию второго сезона, затем — сразу же вторую. Новые серии будут выходить на телеканале по пятницам. Таким образом, на экранах "Чернобыль" можно будет смотреть 17 и 24 ноября, а также 1, 8, 15 и 22 декабря.

Интересно, что после сериала на телеканале будут показывать ток-шоу "Чернобыль. Зона обсуждения", ведущей которого стала известная журналистка и потенциальный кандидат в президенты РФ Ксения Собчак.