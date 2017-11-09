10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минкультуры увеличит финансирование кинопроизводства на 80%. Об этом сообщил журналистам министр культуры Беларуси Юрий Бондарь на пресс-конференции по случаю завершения реконструкции Национальной киностудии "Беларусьфильм", передает корреспондент БЕЛТА.

Процесс съемок не останавливался во все время реконструкции, отметил министр. Теперь она завершилась. "Это означает, что реконструкция позволит нам уже в следующем году нарастить объемы фильмопроизводства. Если говорить о национальном продукте, на производство которого выделяются средства Министерством культуры, то их объем увеличится практически на 80%, что позволит создать серию картин в игровой, неигровой и мультипликационной форме", - сказал он.

Еще одно направление работы по увеличению выпуска фильмов - совместное производство картин с ведущими кинокомпниями, а также предоставление производственных мощностей для тех, кто готов снимать кино в Беларуси. В связи с этим перед киностудией "Беларусьфильм" стоит задача по созданию понятных, прозрачных и выгодных условий для таких производителей. Речь идет не о льготах. "Мы живем в условиях жесткой конкуренции, и выигрывает тот, кто предлагает выгодные возможности, современную материально-техническую базу, комплекс услуг по подготовке съемок. На "Беларусьфильме" работают профессионалы высокого уровня, но, конечно, цена должна быть оптимальной. Для этого необходимо оптимизировать затраты киностудии на производство фильмов, и это уже элементы бизнес-плана, который сейчас разрабатывает руководство "Беларусьфильма", - подытожил Юрий Бондарь.

Реконструкция Национальной киностудии "Беларусьфильм" официально завершена 6 ноября.

За время реконструкции полностью отремонтирован административный корпус с тремя съемочными павильонами площадью 1 200, 600 и 300 кв.м. С нуля отстроен производственный корпус с двумя новыми павильонами - по 1 тыс. кв.м каждый. Благоустроена территория киностудии площадью 10,5 га. Закуплено современное оборудование для монтажа, цветокоррекции, записи музыки, речи, синхронных шумов и монтажа звука.

Условия студии позволяют производить 15 игровых фильмов в год.-0-