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Клип Ани Лорак снимут на "Беларусьфильме"

10.11.2017 16:47 — Новости Культуры | БелТА  
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Клип Ани Лорак снимут на "Беларусьфильме"
Игорь Поршнев. Фото из архива

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Съемки клипа Ани Лорак пройдут на "Беларусьфильме", сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор национальной киностудии Игорь Поршнев.

Соответствующие договоренности уже достигнуты. Команде звезды для съемок масштабного проекта необходим павильон площадью не менее 1200 кв.м и высотой не менее 10 м. Такой нашелся на "Беларусьфильме". С 15 января до середины февраля в Минске над проектом Ани Лорак будет работать международная команда. Задействуют и белорусских специалистов.

Игорь Поршнев рассказал, что в настоящее время ведутся переговоры о работе на "Беларусьфильме" мастеров высокого класса, в частности, с представителями Тимура Бекмамбетова. Здесь будет снимать фильм о чернобыльской катастрофе российский режиссер Алексей Мурадов. Еще одна российская картина "Чудотворная" также будет произведена на "Беларусьфильме".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Съемки клипа Ани Лорак пройдут на "Беларусьфильме", сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор национальной киностудии Игорь...

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