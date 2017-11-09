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10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гран-при "Золото Лiстапада-2017" за лучший фильм получил фильм "Ноябрь" (Эстония, Нидерланды, Польша), передает корреспондент БЕЛТА с церемонии награждения победителей XXIV Минского международного кинофестиваля "Лістапад".

Режиссер фильма-победителя Райнер Сарнет, принимая награду, отметил, что, работая над картиной, ее создатели волновались, будет ли она понятна другим, ведь снимали на основе эстонской мифологии. Поэтому он рад, что фильм принят и высоко оценен.

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