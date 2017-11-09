МИНСК, 10 ноя — Sputnik. Гран-при XXIV кинофестиваля "Лiстапад" жюри назвало картину эстонского режиссера Райнера Сарнета "Ноябрь", передает корреспондент Sputnik.

"Мы волновались, будет ли фильм понятен другим народам, ведь речь об эстонской мифологии, но видимо, у нас много общего", — сказал режиссер картины."Ноябрь" получил и приз за лучшее музыкальное оформление.

Украинский режиссер Шарунас Бартасс с картиной "Иней" стал лучшим режиссером по мнению жюри. Фильм "Аритмия" российского режиссера Бориса Хлебникова стал лауреатом нескольких призов. Он получил специальный приз жюри игрового кино, специальный приз Исполнительного комитета СНГ "Кино без границ", специальный приз Мингорисполкома. Ирина Горбачева, сыгравшая в картине роль Кати, супруги главного героя, получила приз за лучшую женскую роль.

Лучшим документальным фильмом жюри назвало картину "Удивительные неудачники" режиссера из Литвы Арунаса Мателиса. Жюри приняло решение практически единодушно, также эта картина стала лучшей и по мнению зрителей. Режиссер рассказал, что фильм снимался десять лет, и его окончание уже было победой. Сегодняшние призы, по его словам, это как сон. После окончания фильма режиссер едва не до полуночи беседовал со зрителем в вечер показа.

Картина рассказывает о велогонщиках, которые обычно едут в хвосте колонны, режиссер долго наблюдал за ними и решил, что эти люди достойны, чтобы о них рассказали. "Быть соучастниками неудачников странно, но я благодарен, что вы полюбили этих мужчин, которые падают, встают — ради других", — рассказал режиссер.

Зрители выбрали лучшей картиной 24-го кинофестиваля "Листапад" фильм режиссера Джонни Хендрикса Инестросы "Канделария". Фильм рассказывает о пожилой паре Канделарии и Гюго, которые вдруг увлекаются съемкой интимного видео. Сыгравшие в фильме актеры получили приз в номинации "Лучшей паре".

"Вспоминая первый фестиваль, когда мы сидели в верхней одежде в кинотеатре "Октябрь", напомню — тогда приз зрительских симпатий был приравнен к Гран-при. Сейчас категория фестиваля А предполагает иное, но я считаю, что эта дельта между авторским и зрительским кино должна сокращаться. Я считаю этот приз главным, ведь все, и режиссеры авторского кино, и зрительского, бьются за симпатию зрителя", — сказал руководитель "Белтелерадиокомпании" Геннадий Давыдько, вручая приз.

Приз президента за гуманизм и духовность в кино получил кыргызский режиссер Актан Арым Кубат за фильм "Кентавр". "Спасибо президенту. Этот приз дает мне возможность зайти к моему президенту и попросить денег на новую картину", — пошутил режиссер.

Белорусский режиссер Борис Николайчик получил приз за лучший белорусский документальный фильм и спецприз "Дебют" от Национального аэропорта Минск за фильм "Вокруг Беларуси на велосипедах с моторами".

"Час назад стоял в гараже и перебирал велосипеды с моторами", — рассказал один из авторов картины Роман Свечников.

"Праздник кино и творчества состоялся, фильмы представили не только мастера кино, но и начинающие режиссеры", — резюмировал министр культуры Юрий Бондарь. А лучшим игровым белорусским фильмом стала картина Юлии Шатун "Завтра", которая доказала, что показывать и снимать можно даже кино без бюджета.