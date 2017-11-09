Актан Арым Кубат

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Приза Президента Беларуси "За гуманизм и духовность в кино" на XXIV Минском международном кинофестивале "Лістапад" удостоен народный артист Кыргызстана, режиссер-постановщик фильма "Кентавр" Актан Арым Кубат, передает с церемонии награждения корреспондент БЕЛТА.

Награду режиссеру вручил министр культуры Беларуси Юрий Бондарь. Принимая награду, Актан Арым Кубат поблагодарил за высокую оценку его работы, добавив, что этот приз - своеобразный знак к движению к следующей картине. Он также напомнил, что был председателем жюри на конкурсе несколько лет назад и очень рад видеть, как "Лістапад" развивается, что подтверждают полные залы кинотеатров.

Кроме того, на кинофестивале вручены специальные призы.

Специального приза Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств "Кино без границ" за развитие культурного сотрудничества и укрепление дружбы между народами удостоен фильм основного конкурса "Аритмия" (Россия, Финляндия, Германия, режиссер Борис Хлебников). Эта же картина получила спецприз Мингорисполкома.

Специальный приз Парламентского собрания Союза Беларуси и России "За верность нравственным идеалам в киноискусстве" вручен фильму-участнику конкурса документального кино "Последний вальс" (Россия), режиссер Юлия Бобкова, а также фильму-участнику национального конкурса документального кино "Край жанчын" (Беларусь), режиссер Алексей Полуян.

Фильм Юлии Бобковой "Последний вальс" удостоен специальной награды Межгосударственной телерадиокомпании "Мир" "Язык кино - язык взаимопонимания".

Еще одна спецнаграда - Национального аэропорта Минск "Дебют" - вручена фильму "Вокруг Беларуси на велосипедах с моторами" белорусского режиссера Бориса Николайчика.

XXIV Минский международный кинофестиваль "Лістапад" проходил с 3 по 10 ноября в Минске. Дирекция кинособытия года - Центр визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн". Организаторы - Министерство культуры Беларуси, Минский городской исполнительный комитет при участии Белтелерадиокомпании, Национальной киностудии "Беларусьфильм", Белорусского союза кинематографистов.-0-