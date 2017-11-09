Во время награждения

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гран-при "Золото Лiстапада-2017" за лучший фильм получила картина "Ноябрь" (Эстония, Нидерланды, Польша), передает корреспондент БЕЛТА с церемонии награждения победителей XXIV Минского международного кинофестиваля "Лістапад".

Режиссер фильма-победителя Райнер Сарнет, принимая награду, отметил, что, работая над картиной, ее создатели волновались, будет ли она понятна другим этносам, ведь снимали на основе эстонской народной мифологии. Поэтому он рад, что фильм хорошо принят и высоко оценен.

У этой картины также приз "За лучшее звуковое (музыкальное) решение фильма" и приз "За лучшую операторскую работу имени Ю.А. Марухина".

Приз "За лучший сценарий" жюри присудило Асифу Рустамову, Ильгару Наджафу, Рулофу Яну Миннебо - картина "Гранатовый сад", режиссер Ильгар Наджаф (Азербайджан).

Лучшую мужскую роль, по мнению жюри, сыграл Майнхард Нойман в фильме "Вестерн", режиссер Валеска Гризебах (Германия, Болгария, Австрия), а лучшую женскую - Ирина Горбачева в картине "Аритмия", режиссер Борис Хлебников (Россия, Финляндия, Германия). У "Аритмии" также специальный приз жюри.

Награду за лучшую режиссуру получил Шарунас Бартас - фильм "Иней" (Литва, Франция, Польша, Украина).

Кроме того, дипломов основного конкурса удостоены актер Гурбан Исмаилов ("Гранатовый сад", режиссер Ильгар Наджаф, Азербайджан) и лучшая пара - Вероника Линн и Альден Найт из фильма "Канделария", режиссер Джонни Хендрикс Инестроса (Колумбия, Германия, Норвегия, Аргентина, Куба).

XXIV Минский международный кинофестиваль "Лістапад" проходил с 3 по 10 ноября. Дирекция кинособытия года - Центр визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн". Организаторы - Министерство культуры Беларуси, Минский городской исполнительный комитет при участии Белтелерадиокомпании, Национальной киностудии "Беларусьфильм", Белорусского союза кинематографистов.-0-