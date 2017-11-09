ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Золото Лiстапада-2017" получил фильм "Ноябрь"

10.11.2017 19:36 — Новости Культуры | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
"Золото Лiстапада-2017" получил фильм "Ноябрь"
Во время награждения

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гран-при "Золото Лiстапада-2017" за лучший фильм получила картина "Ноябрь" (Эстония, Нидерланды, Польша), передает корреспондент БЕЛТА с церемонии награждения победителей XXIV Минского международного кинофестиваля "Лістапад".

Режиссер фильма-победителя Райнер Сарнет, принимая награду, отметил, что, работая над картиной, ее создатели волновались, будет ли она понятна другим этносам, ведь снимали на основе эстонской народной мифологии. Поэтому он рад, что фильм хорошо принят и высоко оценен.

У этой картины также приз "За лучшее звуковое (музыкальное) решение фильма" и приз "За лучшую операторскую работу имени Ю.А. Марухина".

Приз "За лучший сценарий" жюри присудило Асифу Рустамову, Ильгару Наджафу, Рулофу Яну Миннебо - картина "Гранатовый сад", режиссер Ильгар Наджаф (Азербайджан).

Лучшую мужскую роль, по мнению жюри, сыграл Майнхард Нойман в фильме "Вестерн", режиссер Валеска Гризебах (Германия, Болгария, Австрия), а лучшую женскую - Ирина Горбачева в картине "Аритмия", режиссер Борис Хлебников (Россия, Финляндия, Германия). У "Аритмии" также специальный приз жюри.

Награду за лучшую режиссуру получил Шарунас Бартас - фильм "Иней" (Литва, Франция, Польша, Украина).

Кроме того, дипломов основного конкурса удостоены актер Гурбан Исмаилов ("Гранатовый сад", режиссер Ильгар Наджаф, Азербайджан) и лучшая пара - Вероника Линн и Альден Найт из фильма "Канделария", режиссер Джонни Хендрикс Инестроса (Колумбия, Германия, Норвегия, Аргентина, Куба).

XXIV Минский международный кинофестиваль "Лістапад" проходил с 3 по 10 ноября. Дирекция кинособытия года - Центр визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн". Организаторы - Министерство культуры Беларуси, Минский городской исполнительный комитет при участии Белтелерадиокомпании, Национальной киностудии "Беларусьфильм", Белорусского союза кинематографистов.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гран-при "Золото Лiстапада-2017" за лучший фильм получила картина "Ноябрь" (Эстония, Нидерланды, Польша), передает корреспондент БЕЛТА с...

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Гран-при "Лiстапада" получил эстонский фильм "Ноябрь"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика