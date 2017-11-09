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Картина "Канделария" получила приз зрительских симпатий "Лістапада-2017"

10.11.2017 20:11 — Новости Культуры | БелТА  
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Картина "Канделария" получила приз зрительских симпатий "Лістапада-2017"

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Приза зрительских симпатий "Лістапада-2017" удостоена картина "Канделария" (Колумбия, Германия, Норвегия, Аргентина, Куба), передает корреспондент БЕЛТА с церемонии награждения победителей XXIV Минского международного кинофестиваля "Лістапад".

Как отметил, вручая награду режиссеру картины Джонни Хендриксу Инестросе, председатель международного кинофестиваля "Лістапад", председатель Белтелерадиокомпании, заслуженный артист Беларуси Геннадий Давыдько, в начале существования фестиваля приз зрительских симпатий приравнивался к Гран-при. И, несмотря на то, что изменился фестиваль, изменились подходы в оценке конкурсных работ, признание зрителей было и остается самой важной оценкой.

Приз зрительских симпатий за лучший документальный фильм получили "Удивительные неудачники: другой мир" режиссера Арунаса Мателиса.

XXIV Минский международный кинофестиваль "Лістапад" проходил с 3 по 10 ноября. Дирекция кинособытия года - Центр визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн". Организаторы - Министерство культуры Беларуси, Минский городской исполнительный комитет при участии Белтелерадиокомпании, Национальной киностудии "Беларусьфильм", Белорусского союза кинематографистов.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Приза зрительских симпатий "Лістапада-2017" удостоена картина "Канделария" (Колумбия, Германия, Норвегия, Аргентина, Куба), передает...

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