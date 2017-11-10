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Советскую картину "Герои первой пятилетки" продадут за £2 млн в Лондоне

10.11.2017 21:49 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 ноя – Sputnik. Полотно советского художника Александра Дейнеки "Герои первой пятилетки" будет выставлено в Лондоне на торги 29 ноября, сообщил аукционный дом MacDougall's.

Советскую картину "Герои первой пятилетки" продадут за £2 млн в Лондоне
© Фото: Twitter / Philip Mould
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Предварительная оценочная стоимость работы – от двух до трех миллионов фунтов стерлингов.

Дейнека участвовал в оформлении советского павильона для проходившей в Париже в 1937 году Всемирной выставки. Он создал 12-метровую серию панно. Картина, которая выставляется на продажу, входила в данную серию. На полотне изображены шагающие "знатные люди Страны Советов" первой пятилетки – шахтеры, металлурги, ткачи, инженеры. Эта картина Дейнеки – единственная из серии, которая будет продана, все остальные находятся в различных музеях.

MacDougall's планирует также выставить на аукцион картину Федора Бруни "Богоматерь с младенцем" (50-70 тысяч фунтов), портрет "Ягоды на продажу" Харитона Платонова (100-200 тысяч фунтов), "Порт в Ницце" Константина Коровина (300-500 тысяч фунтов) и другие.

 
Теги: Минск
 
 
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На полотне изображены шагающие "знатные люди Страны Советов" первой пятилетки – шахтеры, металлурги, ткачи, инженеры.

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