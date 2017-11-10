Семья Задорнова сообщила, что его похоронят в Латвии

МИНСК, 10 ноя — Sputnik. Юморист Михаил Задорнов, который скончался в пятницу в возрасте 69 лет, будет похоронен согласно его же завещанию, в Латвии, об этом сообщила семья сатирика на его официальной странице "ВКонтакте".



© Sputnik/ Максим Блинов Стала известна последняя воля Михаила Задорнова

"10 ноября 2017 года, в 9:15 утра, не стало нашего близкого и родного человека. Благодарим всех, кто в тяжелый период его жизни поддерживал его. По желанию Михаила он будет похоронен в Латвии, там, где он родился. О дате и времени сообщим дополнительно", — говорится в сообщении.

Также семья напомнила о том, что Задорнов всегда старался оградить жизни своих близких и свою от назойливого вмешательства и попросила не создавать суету вокруг смерти.

"Мы никому не давали своего согласия на публичные обсуждения его жизни и смерти в различных ток-шоу и других телевизионных передачах, в печатных СМИ и на радио", — отметила семья сатирика.

Задорнов родился в июле 1948 года в Юрмале. Популярность пришла к нему в 1984 году. Юморист написал ряд книг и стал лауреатом различных премий.