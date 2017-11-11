Группа Spice Girls может воссоединиться в полном составе в 2018 году

МИНСК, 12 ноя — Sputnik. Экс-солистки британской поп-группы Spice Girls могут собраться вместе, чтобы записать совместный альбом и участвовать в телевизионных проектах. Возвращение музыкального коллектива намечено на 2018 год.

Как сообщает издание The Sun, воссоединение стало возможным после раунда секретных переговоров со всеми участницами группы, которые проводились с лета. Их инициатором стала Мел Си (Мелани Чисхолм).

Экс-солистки объединятся, чтобы поработать над серией проектов, среди которых — запись альбома и телепроект, посвященный Spice Girls.

Свое согласие дала даже Виктория Бэкхем, которая всегда выступала против подобных предложений. Источники уверяют, что сейчас переговоры о возвращении группы находятся на ранней стадии. Все осложняется тем, что девушки сильно заняты на собственных проектах.

Spice Girls считается самой популярной группой и успешной женской группой в истории поп-музыки. Она была основана в 1994 году и просуществовала до 2001 года. Затем коллектив воссоединялся трижды. В 2007 году певицы объединились для проведения тура в поддержку нового альбома. В 2012 году группа в полном составе выступила на церемонии закрытия летних Олимпийских игр в Лондоне. В 2016 Spice Girls планировали отметить 20-летие группы новым концертным туром, но планы сорвались, так как Виктория Бэкхем и Мелани Чисхолм отказались в нем участвовать.