МИНСК, 13 ноя — Sputnik. Клип "Кольщик" российской группы "Ленинград" получил награду UK Music Video Awards за лучшие визуальные эффекты, победители премии были объявлены накануне, сообщает Sputnik.

"Кольщик" — сингл группы "Ленинград", представленный публике в феврале 2017 года. Клип на песню снял Илья Найшуллер, который недавно сделал еще один ролик для коллектива Сергея Шнурова — "Вояж".

Видео "Ленинграда" в Великобритании получило награду за лучшие визуальные эффекты. В номинации с командой Шнурова за эту премию боролись Jain, Arcade Fire и Royal Blood — известные во всем мире артисты.

Особенность "Кольщика" — в эффекте "обратной прокрутки", то есть в видео все события происходят в обратном порядке. Кроме этого, в ролике много огня, взрывов и падений. Фанаты "Ленинграда" сразу отметили высокий уровень ролика.

Режиссер ролика Илья Найшуллер также известен как актер и сценарист. Он занимался съемками клипа "False Alarm" для канадского хип-хоп исполнителя The Weekend, а два года назад выпустил полнометражный фильм "Хардкор".

С момента публикации клип на песню "Кольщик" собрал более 15 миллионов просмотров, а после появления информации о получении международной премии он вновь вошел в рейтинг набирающих популярность роликов.