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Новый "Тор" в кинотеатрах Минска заработал более $150 тыс за неделю

13.11.2017 12:22 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 ноя — Sputnik. Боевик студий Marvel и Disney "Тор: Рагнарек" возглавил белорусский кинопрокат по итогам минувшей недели, сообщили Sputnik в столичном УП "Киновидеопрокат".

Новый "Тор" в кинотеатрах Минска заработал более 0 тыс за неделю
© Фото: The Walt Disney Company
"Тор: Рагнарек": все смешалось в доме героев

Третий полнометражный фильм из серии "Тор" был представлен 6 ноября и сразу возглавил белорусский прокат.

Так, только в столичных государственных кинотеатрах за минувшую неделю лента собрала более 300 тысяч рублей — свыше 150 тысяч долларов. Посмотрели нового "Тора" в госкинотеатрах 92,4 тысячи человек.

Столь большими стартовые сборы фильмом в кинотеатрах Минска бывают нечасто. Общую сумму кассовых сборов "Тора" за премьерную неделю в Беларуси назвать еще рано — многие сети только собирают данные, а частные кинотеатры не называют суммы, ссылаясь на "коммерческую тайну".

Новый "Тор" в кинотеатрах Минска заработал более 0 тыс за неделю
© Sputnik/ Игорь Зарембо
"Матильда" в белорусском прокате обошла "Последнего богатыря"

Мировые же сборы нового "Тора" перевалили за 650 миллионов долларов. Получивший в основном положительные отзывы критиков фильм может стать одним из самых успешных в этом году.

Вторую строчку в минском прокате заняла экранизация детектива Агаты Кристи "Убийство в Восточном экспрессе" — в госкинотеатрах фильм посмотрели почти 23 тысячи человек, которые принесли ленте порядка 117 тысяч рублей. В тройке лидеров также — русская сказка "Последний богатырь", которая заработала еще 52,5 тысячи рублей.

Замыкают топ-5 столичного проката ленты "Фиксики" и "Матильда".

 
Теги: Минск
 
 
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Мировые кассовые сборы нового боевика Marvel уже превысили отметку в 650 миллионов долларов.

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