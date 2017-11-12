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Рэпер Баста получил "Золотой граммофон"
13.11.2017 12:07 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 ноя — Sputnik. Василий Вакуленко, известный как рэпер Баста, стал лауреатом премии "Золотой граммофон".
В своем Instagram артист показал награду и поблагодарил поклонников за поддержку.
Церемония вручения премии прошла 12 ноября на сцене Кремлевского дворца в Москве. Шоу-мены Иван Ургант и Сергей Светлаков стали ведущими мероприятия.
Престижной награды также были удостоены группа Би-2, Полина Гагарина, Макс Барских, Григорий Лепс, Мот, Ани Лорак и другие исполнители.
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