12 ноября в Лондоне прошла ежегодная церемония вручения музыкальной премии MTV Europe Music Awards 2017.

Дресс-кода на столь известном мероприятии нет, а потому звезды традиционно нарядились по своему вкусу. Sputnik поближе рассмотрел самые яркие и эпатажные образы.

Канадский поп-певец Шон Мендес стал бесспорным триумфатором премии MTV EMA. 19-летний музыкант победил в трех номинациях. На мероприятие Шон пришел в темном костюме с вновь популярным огуречным принтом и рубашке в горох.

Thank you so much @mtvema ❤️ and @tiffbrisenostylist for designing this awesome suit!!! Публикация от Shawn Mendes (@shawnmendes) Ноя 12 2017 в 1:26 PST

Больше всех "хайпанула" популярная британская певица Рита Ора, которая появилась на церемонии в банном халате и с полотенцем на голове. При этом шея и уши исполнительницы были буквально усыпаны бриллиантами.

From the sofa, to the car, to the @mtvema red carpet ❣ Публикация от Rita Ora (@ritaora) Ноя 12 2017 в 12:48 PST

25-летняя американская актриса и певица Деми Ловато предпочла клетчатый костюм, который состоял из брюк и жакета. Больше на звезде не было ничего.