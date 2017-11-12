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Наряды звезд на MTV EMA-2017: "огурцы", цветы и банный халат
13.11.2017 13:40 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
12 ноября в Лондоне прошла ежегодная церемония вручения музыкальной премии MTV Europe Music Awards 2017.
Дресс-кода на столь известном мероприятии нет, а потому звезды традиционно нарядились по своему вкусу. Sputnik поближе рассмотрел самые яркие и эпатажные образы.
Канадский поп-певец Шон Мендес стал бесспорным триумфатором премии MTV EMA. 19-летний музыкант победил в трех номинациях. На мероприятие Шон пришел в темном костюме с вновь популярным огуречным принтом и рубашке в горох.
Больше всех "хайпанула" популярная британская певица Рита Ора, которая появилась на церемонии в банном халате и с полотенцем на голове. При этом шея и уши исполнительницы были буквально усыпаны бриллиантами.
25-летняя американская актриса и певица Деми Ловато предпочла клетчатый костюм, который состоял из брюк и жакета. Больше на звезде не было ничего.
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