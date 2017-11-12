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Наряды звезд на MTV EMA-2017: "огурцы", цветы и банный халат

13.11.2017 13:40 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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12 ноября в Лондоне прошла ежегодная церемония вручения музыкальной премии MTV Europe Music Awards 2017.

Дресс-кода на столь известном мероприятии нет, а потому звезды традиционно нарядились по своему вкусу. Sputnik поближе рассмотрел самые яркие и эпатажные образы.

Канадский поп-певец Шон Мендес стал бесспорным триумфатором премии MTV EMA. 19-летний музыкант победил в трех номинациях. На мероприятие Шон пришел в темном костюме с вновь популярным огуречным принтом и рубашке в горох.

Thank you so much @mtvema ❤️ and @tiffbrisenostylist for designing this awesome suit!!!

Публикация от Shawn Mendes (@shawnmendes) Ноя 12 2017 в 1:26 PST

Больше всех "хайпанула" популярная британская певица Рита Ора, которая появилась на церемонии в банном халате и с полотенцем на голове. При этом шея и уши исполнительницы были буквально усыпаны бриллиантами.

From the sofa, to the car, to the @mtvema red carpet ❣

Публикация от Rita Ora (@ritaora) Ноя 12 2017 в 12:48 PST

25-летняя американская актриса и певица Деми Ловато предпочла клетчатый костюм, который состоял из брюк и жакета. Больше на звезде не было ничего.

EMA’s

 
 
Ссылка на источник 51
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По красной дорожке одного из самых популярных мероприятий прошлись десятки селебрити.

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