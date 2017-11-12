ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Guns N'Roses изменили график гастролей из-за ЧМ по футболу в РФ

13.11.2017 18:56 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 13 ноя — Sputnik. Американская рок-группа Guns N'Roses изменила свой гастрольный график для того, чтобы выступить в Москве перед финалом футбольного ЧМ-2018, сообщили организаторы концерта – компания SAV Entertainment.

"На финишной прямой чемпионата мира по футболу 2018 года в Москве в своем оригинальном составе выступит самая успешная группа мира — Guns N'Roses", — говорится в сообщении.

Организаторы также отметили, что коллектив выступит перед московской публикой в оригинальном составе в рамках мирового турне Not In This Lifetime. Концерт пройдет 13 июля на домашней арене "Спартака" в Тушино, а спустя два дня в "Лужниках" состоится финальный матч ЧМ.

Американские рокеры исполнят все свои известные хиты, а также несколько композиций Эксла Роуза из альбома Chinese Democracy, выпущенного во время разрыва с группой. Также планируется, что "Ганзы" презентуют своим фанатам несколько новых песен.

В этом году Guns N'Roses стал самым успешным музыкальным коллективом в мире, обойдя ближайших соперников – ирландскую группу U2. Американские рокеры заработали за год 151,5 миллиона долларов, собрав на концертах по всему миру более миллиона фанатов.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 69
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рокеры в рамках мирового турне Not In This Lifetime выступят перед болельщиками за два дня до финала Чемпионата.

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Женщины против. Как "слабый пол" меняет историю
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика