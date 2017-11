Guns N'Roses изменили график гастролей из-за ЧМ по футболу в РФ

МИНСК, 13 ноя — Sputnik. Американская рок-группа Guns N'Roses изменила свой гастрольный график для того, чтобы выступить в Москве перед финалом футбольного ЧМ-2018, сообщили организаторы концерта – компания SAV Entertainment.

"На финишной прямой чемпионата мира по футболу 2018 года в Москве в своем оригинальном составе выступит самая успешная группа мира — Guns N'Roses", — говорится в сообщении.

Организаторы также отметили, что коллектив выступит перед московской публикой в оригинальном составе в рамках мирового турне Not In This Lifetime. Концерт пройдет 13 июля на домашней арене "Спартака" в Тушино, а спустя два дня в "Лужниках" состоится финальный матч ЧМ.

Американские рокеры исполнят все свои известные хиты, а также несколько композиций Эксла Роуза из альбома Chinese Democracy, выпущенного во время разрыва с группой. Также планируется, что "Ганзы" презентуют своим фанатам несколько новых песен.

В этом году Guns N'Roses стал самым успешным музыкальным коллективом в мире, обойдя ближайших соперников – ирландскую группу U2. Американские рокеры заработали за год 151,5 миллиона долларов, собрав на концертах по всему миру более миллиона фанатов.