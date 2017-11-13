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"Последний богатырь" стал популярнее "Сталинграда"

14.11.2017 10:54 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 ноя — Sputnik. Фэнтези-фильм "Последний богатырь" по количеству зрителей опередил рекордсмена прошлых лет — картину Федора Бондарчука "Сталинград", сообщили Sputnik в компании Disney.

"Последний богатырь" — сказочный фильм производства компаний Disney и Yellow, Black and White. В основе истории — "попадание" юноши из современности в мир русских сказок.

Как рассказали Sputnik в Disney, за время широкого проката в странах СНГ "Последний богатырь" собрал свыше 1,5 миллиарда российских рублей — более 25 миллионов долларов. Таким образом, лента уже вошла в топ-3 произведенных в России фильмов по кассовым сборам.

По количеству же зрителей — а "Последнего богатыря" посмотрели свыше 6,7 миллионов человек — сказка обогнала даже рекордсмена прошлых лет, фильм Федора Бондарчука "Сталинград".

Как рассказал Sputnik представитель компании-дистрибьютора "Нью Арт Синема Продакшн" Павел Лоло, в Беларуси за все время проката "Последний богатырь" собрал около 800 тысяч рублей — более 400 тысяч долларов США.

Более уверенно пока идет фильм "Тор: Рагнарек". Хотя фильм всего неделю в прокате, его суммарные сборы составляют 900 тысяч рублей. Возможно, новинка Marvel догонит картину "Стражи галактики 2", которая имела сборы по республике в 1,2 миллиона.

Рекордсменом же среди фильмов Disney в Беларуси являются последние "Пираты Карибского моря": они в республике заработали более миллиона долларов.

 
Теги: Минск
 
 
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Прокат фильма еще не закончился, однако он вошел в тройку самых кассовых российских фильмов.

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