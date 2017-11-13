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7 книг Астрид Линдгрен, которые должен прочитать каждый

14.11.2017 11:36 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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"В городе Стокгольме на самой обыкновенной улице, в самом обыкновенном доме живет обыкновенная шведская семья…", — все дети мира знают эти строки, автором которых является легендарная шведская писательница.

7 книг Астрид Линдгрен, которые должен прочитать каждый
© Sputnik/
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Астрид Линдгрен всегда была чуткой ко всему, что ее окружало, она умела слушать и понимать детей, разве другому человеку могло прийти в голову "заставить" девочку поднять лошадь? А на вопрос писательнице, как она придумывает книги, Линдгрен отвечала, что пишет так, как понравилось бы ей, если бы она сама была ребенком".

В ее сказках нет злой мистики, чудеса в произведениях Линдгрен происходят будто за углом. Эти истории настолько занимательны и так сильно наполнены юмором, что их с удовольствием перечитывают даже взрослые.

"Детство не возраст, а состояние души", — говорила Астрид Линдгрен и была, несомненно, права. 

В день рождения легендарной сказочницы Sputnik собрал 7 книг, которые должен прочитать каждый человек. Проголосуйте за свою любимую!

 
 
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14 ноября исполняется 110 лет со дня рождения лучшей сказочницы мира.

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