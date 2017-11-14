15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Картина знаменитого уроженца Витебска Марка Шагала "Любовники" ("Les Amoureux", 1928) ушла с молотка на аукционе Sotheby's за $28,4 млн. Об этом пишет The New York Times.

На полотне изображен Марк Шагал в обнимку с его первой женой и музой - Беллой Розенфельд. Имя покупателя не разглашается.

В 2017 году исполнилось 130 лет со дня рождения Марка Шагала - одного из самых известных художников-авангардистов, живописца, графика, театрального художника, иллюстратора. Он родился 6 июля 1887 года в Витебске. Именно родной город сыграл решающую роль в становлении художника. Витебск стал источником, из которого он долгие годы черпал вдохновение и силы, местом, где, по его словам, Шагал "обрел краску своего искусства". Знаменитым уроженцем Витебска гордятся не только в Беларуси, но и в России, Франции, США, Швейцарии, Израиле, где он работал и создавал свои шедевры.-0-