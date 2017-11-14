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Картина Шагала "Любовники" ушла с молотка за $28,5 миллионов

15.11.2017 16:56 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 ноя — Sputnik. Картина "Любовники" (Les Amoureux), написанная известным уроженцем Витебска Марком Шагалом в 1928 году, была продана на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за рекордную сумму в 28,5 миллионов долларов, сообщается на официальном сайте аукционного дома.

Картина Шагала "Любовники" ушла с молотка за ,5 миллионов
© AP/ LM Otero, File
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На полотне изображен сам художник, обнимающий свою первую жену и музу Беллу Розенфельд. После окончания работы над картиной, художник продал ее семье, которая владела ей почти на протяжении века, а в ноябре 2017 года выставила произведение искусства на аукцион. Первоначально "Любовники" оценивались в 18 миллионов долларов, и их цена в ходе торгов увеличилась более чем на 10 миллионов.

Покупатель шедевра пожелал остаться неизвестным. Но если учесть, что его интересы на торгах представлял московский офис Sotheby's, можно предположить, что он из России.

С молотка за 16 миллионов долларов ушла еще одна картина Марка Шагала "Большой цирк" (Le Grand Cirque), написанная в 1956 году. Она пополнила коллекцию ценителя из Азии.

Напомним, что в 2017 году исполнилось 130 лет со дня рождения Марка Шагала. Уроженец Витебска стал одним из самых известных художников-авангардистов, его полотна продаются на аукционах за миллионы долларов.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 42
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Полотно Les Amoureux, на котором изображен сам Шагал и его первая жена, было продано за 28,5 миллионов долларов на аукционе Sotheby's неизвестному покупателю.

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