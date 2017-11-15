МИНСК, 16 ноя — Sputnik. Вести полюбившуюся многим телепередачу "Ревизорро" теперь будет популярная российская актриса Настасья Самбурская, об этом сообщил сообщил генеральный директор канала "Пятница" Николай Картозия в своем Instagram.



© Sputnik/ Кирилл Каллиников Настасья Самбурская предпочитает белорусов

"Новый Ревизорро найден! Это – Настасья Самбурская. Вот уже год она работает на "Пятнице" в программе "Генеральная уборка". У меня было время хорошо узнать ее, присмотреться к ней. И знаете что — в ней я увидел то самое качество, которое так необходимо нашему проекту "Ревизорро": нетерпимость к любым проявлениям несправедливости и желание восстановить человеческую правоту", — написал Картозия.

Он также высказал мнение, что Самбурская станет честным и принципиальным ведущим, а девять миллионов ее подписчиков в Instagram ее в этом поддержат.

Сама Настасья подтвердила новость о назначении ведущей "Ревизорро" на своей странице в социальной сети.

"Да, подтверждаем. Гендиректор "Пятницы" Николай Картозия пригласил меня стать новым "Ревизорро". Больше пока никаких комментариев. Давайте дождемся первого эфира — тогда и будут все подробности", — сообщила звезда.

Ранее стало известно, что Настасья Самбурская вышла замуж за уроженца Беларуси — 24-летнего актера Московского театра имени Пушкина Кирилла Дыцевича.