|
Картина Леонардо Да Винчи "Спаситель мира" продана за рекордные $400 млн
16.11.2017 09:19 — Новости Культуры | БелТА
Картина Леонардо Да Винчи "Спаситель мира"
16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Картина Леонардо Да Винчи "Спаситель мира" продана на аукционе Christie's в Нью-Йорке за $400 млн, сообщают информагентства.
Итоговая стоимость картины, включая налоги и сборы, превысит $450 млн, что делает ее самым дорогим предметом искусства, когда-либо продававшимся на аукционе. Перед торгами произведение оценивалось в $100 млн.
Считается, что картина "Спаситель мира" была написана около 1500 года. Долгое время она считалась утраченной. На полотне запечатлен Христос в небесно-синем одеянии, правой рукой благословляющий, а левой удерживающий прозрачный шар.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Картина Леонардо Да Винчи "Спаситель мира" продана на аукционе Christie's в Нью-Йорке за $400 млн, сообщают информагентства. Итоговая...
|
Архив (Новости Культуры)
Комментарии