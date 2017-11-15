Картина Леонардо Да Винчи "Спаситель мира"

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Картина Леонардо Да Винчи "Спаситель мира" продана на аукционе Christie's в Нью-Йорке за $400 млн, сообщают информагентства.

Итоговая стоимость картины, включая налоги и сборы, превысит $450 млн, что делает ее самым дорогим предметом искусства, когда-либо продававшимся на аукционе. Перед торгами произведение оценивалось в $100 млн.

Считается, что картина "Спаситель мира" была написана около 1500 года. Долгое время она считалась утраченной. На полотне запечатлен Христос в небесно-синем одеянии, правой рукой благословляющий, а левой удерживающий прозрачный шар.-0-