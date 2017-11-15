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Картина Леонардо Да Винчи "Спаситель мира" продана за рекордные $400 млн

16.11.2017 09:19 — Новости Культуры | БелТА  
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Картина Леонардо Да Винчи "Спаситель мира"
Картина Леонардо Да Винчи "Спаситель мира"

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Картина Леонардо Да Винчи "Спаситель мира" продана на аукционе Christie's в Нью-Йорке за $400 млн, сообщают информагентства.

Итоговая стоимость картины, включая налоги и сборы, превысит $450 млн, что делает ее самым дорогим предметом искусства, когда-либо продававшимся на аукционе. Перед торгами произведение оценивалось в $100 млн.

Считается, что картина "Спаситель мира" была написана около 1500 года. Долгое время она считалась утраченной. На полотне запечатлен Христос в небесно-синем одеянии, правой рукой благословляющий, а левой удерживающий прозрачный шар.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Картина Леонардо Да Винчи "Спаситель мира" продана на аукционе Christie's в Нью-Йорке за $400 млн, сообщают информагентства. Итоговая...

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