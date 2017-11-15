ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Картину Леонардо да Винчи продали за рекордные $450 миллионов

16.11.2017 09:54 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 16 ноя — Sputnik. Полотно итальянского художника Леонардо да Винчи "Спаситель мира" продали на аукционе Christie's в Нью-Йорке за рекордную для живописи сумму — более 450 миллионов долларов США.

Картину Леонардо да Винчи продали за рекордные 0 миллионов
© RUPTLY.
Скелеты найденной в Сибири "семьи" мамонтов продадут на аукционе

Стартовая цена за картину да Винчи составляла 100 миллионов долларов, а торги продолжались всего около 20 минут. Покупатель сохранил анонимность и участвовал в аукционе через посредников по телефону.

В итоге "Спасителя мира" (Salvator Mundi) продали за сумму, превышающую 450 миллионов долларов. Таким образом, картина итальянского классика Возрождения стала самым дорогим произведением искусства в мире, побив рекорды как открытых торгов, так и частных сделок.

Рекорд стоимости картины на открытых торгах ранее составлял 179 миллионов долларов — за эту сумму продавали "Алжирских женщин" Пабло Пикассо. Среди частных сделок самой дорогой картиной считалась "Когда свадьба" Поля Гогена — ее покупали коллекционеры из Катара за 300 миллионов долларов.

"Спаситель мира" — долгое время считавшаяся утерянной картина Леонардо да Винчи. Сегодня она — единственная из полотен мастера, находящаяся в частных коллекциях. Последним владельцем картины был бизнесмен Дмитрий Рыболовлев, а о намерении продать работу было заявлено еще в октябре.

К слову, накануне на аукционе Sotheby's картина белорусского живописца Марка Шагала "Любовники" (Les Amoureux) была продана за 28,5 миллиона долларов>>

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Спаситель мира" - единственная работа итальянского классика, которая находилась в частной коллекции.

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Невеста пошутила и вместо платья показалась перед женихом в пижаме
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика