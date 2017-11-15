Картину Леонардо да Винчи продали за рекордные $450 миллионов

МИНСК, 16 ноя — Sputnik. Полотно итальянского художника Леонардо да Винчи "Спаситель мира" продали на аукционе Christie's в Нью-Йорке за рекордную для живописи сумму — более 450 миллионов долларов США.

Стартовая цена за картину да Винчи составляла 100 миллионов долларов, а торги продолжались всего около 20 минут. Покупатель сохранил анонимность и участвовал в аукционе через посредников по телефону.

В итоге "Спасителя мира" (Salvator Mundi) продали за сумму, превышающую 450 миллионов долларов. Таким образом, картина итальянского классика Возрождения стала самым дорогим произведением искусства в мире, побив рекорды как открытых торгов, так и частных сделок.

Рекорд стоимости картины на открытых торгах ранее составлял 179 миллионов долларов — за эту сумму продавали "Алжирских женщин" Пабло Пикассо. Среди частных сделок самой дорогой картиной считалась "Когда свадьба" Поля Гогена — ее покупали коллекционеры из Катара за 300 миллионов долларов.

"Спаситель мира" — долгое время считавшаяся утерянной картина Леонардо да Винчи. Сегодня она — единственная из полотен мастера, находящаяся в частных коллекциях. Последним владельцем картины был бизнесмен Дмитрий Рыболовлев, а о намерении продать работу было заявлено еще в октябре.

К слову, накануне на аукционе Sotheby's картина белорусского живописца Марка Шагала "Любовники" (Les Amoureux) была продана за 28,5 миллиона долларов>>