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Названы лучшие боевики 2017 года

16.11.2017 11:28 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 ноя — Sputnik. Американский журнал Esquire опубликовал рейтинг лучших фильмов текущего года, снятых в жанре экшн (боевика), возглавил список, посвященный Второй Мировой войне "Дюнкерк".

Популярный журнал регулярно составляет тематические подборки фильмов: так, недавно публиковался список лучших лент, посвященных вампирам.

В ноябре Esquire составил рейтинг лучших боевиков 2017 года. Первая тройка списка выглядит так:

  • "Дюнкерк", режиссер — Кристофер Нолан. Лента посвящена реальным событиям: спасению 300 тысяч британских солдат из бельгийского города Дюнкерка в начале Второй мировой войны. Картину называют одной из главных претенденток на "Оскар", а от критиков "Дюнкерк" получил преимущественно восторженные отзывы.
  • "Чудо-женщина", режиссер — Пэтти Дженкинс. Фантастический боевик посвящен героине комиксов, полубогине в исполнении Галь Гадот. Лента стала самым успешным боевиком с женщиной в главной роли, уже идут разговоры о продолжении истории и съемках "Чудо-женщины 2".
  • "Тор: Рагнарек", режиссер — Тайка Вайтити. Продолжение серии фильмов о скандинавском боге "Торе", ставшим в современности не только божеством, но и супергероем. Лента еще идет в прокате и является мировым лидером по кассовым сборам. Западные критики от нового "Тора" в восторге, а вот европейские — более сдержаны в оценках.

Кроме этих картин, в список лучших боевиков 2017 года вошли фильмы "Логан", "Планета обезьян: война", "Малыш на драйве", "Джон Уик 2", "Конг: Остров черепа", "Человек-паук: возвращение домой" и "Взрывная блондинка".

К слову, авторы рейтинга включили в него только голливудские блокбастеры. Информации о том, рассматривали ли они возможность включения в список европейских, азиатских или латиноамериканских фильмов, нет.

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Теги: Минск
 
 
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Возглавил рейтинг лучших боевиков 2017-го "Дюнкерк" режиссера Кристофера Нолана.

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