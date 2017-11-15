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Названы лучшие боевики 2017 года
16.11.2017 11:28 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 ноя — Sputnik. Американский журнал Esquire опубликовал рейтинг лучших фильмов текущего года, снятых в жанре экшн (боевика), возглавил список, посвященный Второй Мировой войне "Дюнкерк".
Популярный журнал регулярно составляет тематические подборки фильмов: так, недавно публиковался список лучших лент, посвященных вампирам.
В ноябре Esquire составил рейтинг лучших боевиков 2017 года. Первая тройка списка выглядит так:
Кроме этих картин, в список лучших боевиков 2017 года вошли фильмы "Логан", "Планета обезьян: война", "Малыш на драйве", "Джон Уик 2", "Конг: Остров черепа", "Человек-паук: возвращение домой" и "Взрывная блондинка".
К слову, авторы рейтинга включили в него только голливудские блокбастеры. Информации о том, рассматривали ли они возможность включения в список европейских, азиатских или латиноамериканских фильмов, нет.
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Возглавил рейтинг лучших боевиков 2017-го "Дюнкерк" режиссера Кристофера Нолана.
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