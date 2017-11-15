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Более 300 предложений поступило на конкурс символики для детского "Евровидения-2018"

16.11.2017 12:51 — Новости Культуры | БелТА  
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16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 300 электронных и почтовых писем из разных стран поступило для участия в открытом конкурсе разработки символики для детского "Евровидения-2018", который объявила Белтелерадиокомпания, сообщили БЕЛТА в пресс-службе.

По условиям конкурса, все желающие могут предложить собственные проекты по дизайну эмблемы, а также яркий девиз на английском языке для песенного европейского форума, который пройдет в Минске в ноябре будущего года. Главное условие конкурса - уникальность и оригинальность.

В адрес Белтелерадиокомпании уже пришли проекты логотипа и слогана не только от жителей Беларуси, но и от представителей ближнего и дальнего зарубежья. Белтелерадиокомпания благодарит всех за активность и творческий подход и продолжает принимать заявки от участников конкурса.

Тем временем, официальная белорусская делегация во главе c заместителем председателя Белтелерадиокомпании Иваном Эйсмонтом 19 ноября отправится в Тбилиси для участия в детском "Евровидении-2017". Представительница Беларуси Хелена Мерааи уже находится там, где вместе с известными белорусскими артистами и музыкальными коллективами участвует в мероприятиях, впервые проводимых Дней культуры Беларуси в Грузии.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 300 электронных и почтовых писем из разных стран поступило для участия в открытом конкурсе разработки символики для детского...

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