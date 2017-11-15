16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский конкурс "Человек года в сфере культуры" объявлен в Беларуси. Порядок его проведения размещен на официальном сайте Министерства культуры Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Конкурс проводится по номинациям "Архитектура и реставрация", "Изобразительное искусство", "Монументальное искусство", "Театральное искусство", "Музыкальное искусство", "Хореографическое искусство", "Эстрадное искусство", "Цирковое искусство", "Киновидеоискусство", "Сохранение историко-культурного наследия", "Музейная деятельность", "Библиотечная деятельность", "Клубная деятельность", "Народное творчество", "Народное декоративно-прикладное творчество", "Педагогическая работа с творческой молодежью", "Освещение вопросов культуры в средствах массовой информации".

В конкурсе могут участвовать граждане Беларуси - работники сферы культуры, учреждений образования в сфере культуры, сотрудники СМИ (в номинации "Освещение вопросов культуры в средствах массовой информации"), проектных и подрядных организаций (в номинации "Архитектура и реставрация"), члены общественных объединений, в том числе творческих союзов.

Критериями оценки достижений участников в номинациях "Архитектура и реставрация", "Изобразительное искусство", "Монументальное искусство", "Театральное искусство", "Музыкальное искусство", "Хореографическое искусство", "Эстрадное искусство", "Цирковое искусство", "Киновидеоискусство" определены художественный уровень итогов творческой деятельности участника конкурса, общественный резонанс итогов деятельности, в том числе успехи на республиканских и международных соревнованиях, награды и премии, отзывы в прессе, профессиональные и моральные качества участников.

В номинации "Сохранение историко-культурного наследия" рассматривается деятельность по сохранению, популяризации и возрождению объектов историко-культурного наследия, итоги которой имеют конкретные достижения, выполнение научно-исследовательских работ, позволивших открыть ранее неизвестные сведения об отличительных духовных, художественных и документальных достоинствах историко-культурной ценности; профессионализм, системность и перспектива развития деятельности по сохранению, популяризации и возрождению объектов историко-культурного наследия, социальный эффект и отзывы СМИ; значимость места объекта в духовной жизни общества, включение его в социокультурный оборот, экскурсионная доступность и туристическая привлекательность объекта.

Критериями в номинациях "Народное творчество", "Народное декоративно-прикладное творчество" названы художественный уровень и общественный резонанс итогов деятельности участника; оригинальность использования национальных художественных традиций; значимость реализуемых культурных проектов в направлении возрождения, сохранения традиций и развития современных направлений художественного творчества; участие в международных, республиканских конкурсах, фестивалях, работа в составе жюри, экспертных комиссий.

Для номинаций "Музейная деятельность", "Библиотечная деятельность", "Клубная деятельность" критериями служат профессиональное мастерство, достижения, новаторство; проведенные новые значимые акции; участие в международных и республиканских форумах, работа в составе жюри.

В номинации "Педагогическая работа с творческой молодежью" учитывается применение эффективных форм деятельности по поддержке талантливой молодежи; эффективность в подготовке победителей международных конкурсов, олимпиад; уровень профессионального мастерства и достижений педагогических работников; актуальность и соответствие опыта педагогической деятельности современным тенденциям развития образования, достижение высоких показателей в пропаганде духовных ценностей.

Для номинации "Освещение вопросов культуры в средствах массовой информации" важны общественное признание, актуальность и популярность авторских публикаций по вопросам культурной жизни страны; полнота и разносторонность освещения культурных событий; мастерство подачи материала; объективность и точность изложенных фактов; объем печатного материала, ведение постоянных рубрик; количество отзывов на опубликованные материалы и др.

Выдвижение кандидатур участников конкурса предлагается проводить в коллективах до 31 декабря, срок подачи заявок в Министерство культуры - с 2 по 15 января 2018 года. Итоги конкурса жюри подведет с 16 по 25 января. Объявление имен победителей и награждение состоится до 28 февраля.

Победителям конкурса на торжественной церемонии будут вручены специальные дипломы и денежные премии в 25 базовых величин.

Конкурс проводится с целью стимулирования творческой и деловой инициативы работников культуры, пропаганды инновационных идей и передового опыта в культурной деятельности.

Организаторами конкурса выступают Министерство культуры и Министерство информации, областные исполнительные комитеты, Минский городской исполнительный комитет, Белорусская конфедерация творческих союзов.-0-