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"Лига справедливости" разочаровала фанатов DC

16.11.2017 17:16 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 ноя — Sputnik. Боевик "Лига справедливости" вышел в мировой прокат в этот четверг и уже получил первые отзывы — как от зрителей, так и от профессиональных критиков.

"Лига справедливости" — очередная картина из серии фильмов о супергероях вселенной DC Comics. На экране зрители увидят Чудо-женщину, Бэтмена, Аквамена, Флэша и других известных героев.

По сюжету фильма, супергерои после гибели Супермена объединяются для спасения человечества от некой страшной угрозы. Хронологически "Лига справедливости" рассказывает о событиях, последовавших за лентой "Бэтмен против Супермена".

Хотя фильм вышел в прокат лишь в этот четверг, первые отзывы на "Лигу справедливости" уже есть. Так, если средние оценки на онлайн-сервисах "Кинопоиск" и IMDb колеблются от семи до восьми баллов, рецензии на боевик преимущественно негативные или нейтральные. Многие фанаты DC признаются в социальных сетях, что разочарованы картиной и ожидали от студии Warner Bros. чего-то большего.

Многие отметили также попытку DC угнаться за главным конкурентом — Marvel, чьи фильмы продолжают возглавлять мировой прокат. Недовольны и феминистки: если в "Чудо-женщине" амазонки были одеты более целомудренно, то в "Лиге справедливости" они полуголые.

Сейчас главной интригой остается то, сможет ли "Лига справедливости" опередить по кассовым сборам ленту "Тор: Рагнарек", которая заработала в мире за две недели проката больше 650 миллионов долларов.

 
Теги: Минск
 
 
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Картина о супергероях серии DC пока имеет хорошие оценки на киносервисах, однако рецензии преимущественно негативные.

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