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Швыдкой пожаловался на чрезмерную популярность Бузовой
16.11.2017 19:23 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 ноя – Sputnik. Бывший министр культуры России Михаил Швыдкой посетовал на чрезмерную популярность ведущей телепроекта "Дом-2" Ольги Бузовой.
© Sputnik/ Екатерина Чеснокова
Заявление спецпредставитель президента РФ сделал во время шестого Международного культурного форума, который в эти дни проходит в Санкт-Петербурге.
"Главные информационные коммуникаторы, к примеру, Google или Яндекс, новостью номер один в культуре делают не Санкт-Петербургский форум, а о том, насколько увеличился или уменьшился размер груди, извините, у Бузовой", – цитирует
При этом Швыдкой уточнил, что ведущая "Дома-2" – великая барышня, так как она по частоте упоминаний в СМИ обошла российского премьера Дмитрия Медведева.
Ранее Швыдкой уже обращался к теме современной молодежной культуры, в том числе музыки, прокомментировав феномен миллионных просмотров роликов с рэп-баттлами на YouTube. "Когда ты слушаешь, как они дискутируют между собой,
Ольга Бузова 8 ноября впервые презентовала свое шоу "Под звуки поцелуев" в Минске. В целом шоу у минской публики
Бузова стала известной во время участия в телепроекте "Дом-2". Сегодня она является ведущей популярной телестройки, пишет книги и активно ведет социальные сети, на ее Instagram подписаны почти 11 миллионов человек — это самый популярный аккаунт в РФ.
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Спецпредставитель президента РФ назвал ведущую великой барышней, так как она чаще упоминается в СМИ, чем премьер Медведев.
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