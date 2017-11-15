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Швыдкой пожаловался на чрезмерную популярность Бузовой

16.11.2017 19:23 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 ноя – Sputnik. Бывший министр культуры России Михаил Швыдкой посетовал на чрезмерную популярность ведущей телепроекта "Дом-2" Ольги Бузовой.

Швыдкой пожаловался на чрезмерную популярность Бузовой
© Sputnik/ Екатерина Чеснокова
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Заявление спецпредставитель президента РФ сделал во время шестого Международного культурного форума, который в эти дни проходит в Санкт-Петербурге.

"Главные информационные коммуникаторы, к примеру, Google или Яндекс, новостью номер один в культуре делают не Санкт-Петербургский форум, а о том, насколько увеличился или уменьшился размер груди, извините, у Бузовой", – цитирует РИА Новости слова Швыдкого.

При этом Швыдкой уточнил, что ведущая "Дома-2" – великая барышня, так как она по частоте упоминаний в СМИ обошла российского премьера Дмитрия Медведева.

Ранее Швыдкой уже обращался к теме современной молодежной культуры, в том числе музыки, прокомментировав феномен миллионных просмотров роликов с рэп-баттлами на YouTube. "Когда ты слушаешь, как они дискутируют между собой, Оксимирон и Гнойный или Хан Замай и Джонибой, то понятно совершенно, что эти люди образованные, что для них нет особых проблем ни в обсценной лексике, ни в Шопенгауэре – они знают и то, и то", – высказался он.

Ольга Бузова 8 ноября впервые презентовала свое шоу "Под звуки поцелуев" в Минске. В целом шоу у минской публики получило положительные отзывы.

Бузова стала известной во время участия в телепроекте "Дом-2". Сегодня она является ведущей популярной телестройки, пишет книги и активно ведет социальные сети, на ее Instagram подписаны почти 11 миллионов человек — это самый популярный аккаунт в РФ.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Спецпредставитель президента РФ назвал ведущую великой барышней, так как она чаще упоминается в СМИ, чем премьер Медведев.

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