МИНСК, 2 дек — Sputnik. Организатор Национального отбора на конкурс "Евровидение-2018" объявил сегодня о начале приема заявок.

Для участия в конкурсе следует ценной бандеролью направить заявку по адресу: 220807, г. Минск, ул. Макаенка, 9, с пометкой "Национальный отборочный тур конкурса песни "Евровидение-2018". Последний день приема заявок – 26 декабря 2017 г.

Национальный отбор на конкурс "Евровидение" традиционно проводится в два этапа: отборочный тур (рассмотрение заявок и прослушивание участников) и финал.

До 14 января профессиональное жюри проведет открытое прослушивание всех претендентов и определит не более пятнадцати исполнителей для участия в финале, сообщили Sputnik в Белтелерадиокомпании. Во время проведения прослушивания на сайте www.tvr.by будет осуществляться онлайн-трансляция.

Финал пройдет не позднее 1 марта 2018 года в формате телевизионного гала-концерта в прямом эфире.

Официальный представитель нашей страны для участия в международном конкурсе песни "Евровидение-2018" будет определен во время трансляции финала национального отбора голосованием телезрителей и профессионального жюри по классической формуле 50x50.

Международный конкурс песни "Евровидение-2018" пройдет в мае в Лиссабоне (Португалия). Полуфиналы состоятся 8 и 10 мая, финал – 12 мая.

Прямую трансляцию двух полуфиналов и финала "Евровидения-2018" традиционно будут вести телеканалы Белтелерадиокомпании – "Беларусь 1" и международный спутниковый телеканал "Беларусь 24".

Организацию национального отборочного тура Международного конкурса песни "Евровидение-2018" осуществляет Белтелерадиокомпания как единственный в Беларуси член Европейского Вещательного Союза. Всю информацию о проекте можно посмотреть на официальном сайте организатора.