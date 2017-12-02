Окей, Sputnik: какие комиксы можно подарить ребенку?

Sputnik продолжает отвечать на вопросы своих читателей. Так, Светлана из Минска обратилась в редакцию с вопросом: какие комиксы можно подарить ребенку на грядущий Новый год?

Не все комиксы одинаково полезны

На русском языке выходит не так много комиксов для детей. В основном графические издания о супергероях и других воображаемых персонажах рассчитаны на аудиторию 16+, а "DC Comics" выходят с рейтингом 18+.

"Часто приходят люди с детьми и пытаются найти что-нибудь о супергероях из тех фильмов, которые смотрят дети. Многие воспринимают комиксы как индустрию, связанную с супергероикой. Это не совсем так. Комикс — это способ передачи информации, такой же, как книга, просто с другим уровнем визуализации", — рассказал Sputnik продавец из магазина "Комикскрама" Дмитрий Рязанских.

Родители не учитывают то, что комиксы о супергероях часто включают в себя определенный элемент насилия, а взаимоотношения между персонажами не так легко понять ребенку в 6-8 лет. "А 10-летнему ребенку мы уже можем предлагать комиксы, на которых возрастное ограничение 12+", — пояснил он.

Какой комикс подойдет ребенку

Тем не менее, сейчас выходят хорошие детские комиксы. Например, выпускаются классические комиксы "Диснея" про Дональда Дака и Микки Мауса.

"Я бы советовал в подарок ребенку, в первую очередь, классику от Disney. Это комиксы на любой возраст, они довольно интересные, с большим шрифтом. Даже если ребенку 4-5 лет, и он еще не умеет читать, их вполне могут читать ему родители. Ребенку подойдут также классические комиксы про Смурфов, "Кельвин и Хоббс", "Снуппи", — отметил Дмитрий Рязанских.

По мультфильмам, которые сейчас смотрят дети, отдельно выходят рисованные истории "Время приключений", "Гравити Фолз", "My little pony" ("Мой маленький пони"). Тут попадаются безрейтинговые комиксы, которые могут читать дети с 8-9 лет.

"Например, в комиксе об известном персонаже Marvel Comics Груте возрастной рейтинг 12+, он очень мило нарисован, включает много персонажей и вполне подойдет для чтения ребенку от 8 до 12 лет", — рассказал специалист.



© Sputnik / Виктор Толочко Стало известно, сколько будут стоить украшения к Новому году в Минске

По мультфильму "Гравити Фолз" есть комикс-книжка "Сокровища пиратов времени". Детям она будет интересна тем, что, читая ее, ты проходишь квест и сам выбираешь сюжет.

Для любителей мультфильма "Время приключений" также выходит серия комиксов, которые подходят для всех. "Я бы не назвал этот мультфильм детским, он очень своеобразный и скрывает очень много смыслов. И дети, и взрослые поймут его по-своему. Эту серию собирают и те, и другие. "Время приключений" удобно дарить и собирать, потому что каждый комикс — это законченная история", — поделился Рязанских.

Есть достойные детские комиксы европейских авторов. Например, серия о норвежской девочке Хильде, которая путешествует по Скандинавии и встречает различных существ. "Очень красиво и очень мило нарисовано, все доступно и понятно. Это интересный подарок как для девочки, так и для мальчика", — пояснил Дмитрий.

Хорошим подарком может стать известная серия комиксов "Боун", рассчитанная на любой возраст. Но есть минус: она очень большая и при этом медленно выходит.

Скоро выходят новые "Звездные войны", и "Дисней" выпустил отдельную адаптированную серию по ним. "Эти комиксы можно собирать детям с 8-10 лет. Дисней, выкупив эту франшизу, очень снизил возрастные рейтинги. Вселенную сильно ужали, многое убрали. Старая расширенная франшиза выходит отдельной линейкой "Легенды", и она рассчитана на аудиторию 16-18+", — рассказал Дмитрий Рязанских.

В отдельных случаях для детей все же можно попробовать подобрать комиксы про супергероев. Но очень выборочно, поскольку их не так много.

"Подросткам можно дарить отдельные работы Marvel. Если ребенок 14 лет любит супергероику и увлекается ей, то, в принципе, можно предложить ему различные серии с рейтингом 16+. Например, это серия "Мстители", "Сорвиголова", "Человек-паук", который сейчас выходит. Если родители одобряют, то почему бы и нет", — подытожил специалист по комиксам.

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