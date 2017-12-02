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Объявлен прием заявок на национальный отбор конкурса песни "Евровидение-2018"

02.12.2017 10:26 — Новости Культуры | БелТА  
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2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прием заявок на национальный отборочный тур международного конкурса песни "Евровидение-2018" объявила Белтелерадиокомпания, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокмпании.

Заявки на участие принимаются до 26 декабря. Ценные бандероли направляются на адрес медиахолдинга: 220807, Минск, ул.Макаенка, 9 с пометкой "Национальный отборочный тур конкурса песни "Евровидение-2018".

Проект проводится в два этапа: отборочный тур (рассмотрение заявок и прослушивание участников) и финал.

Профессиональное жюри проведет открытое прослушивание всех претендентов до 14 января и определит не более 15 исполнителей для участия в финале. На сайте Белтелерадиокомпании будет идти онлайн-трансляция прослушивания.

Телевизионный гала-концерт финала национального отбора в прямом эфире состоится не позднее 1 марта 2018 года.

Официальный представитель страны для участия в международном конкурсе песни "Евровидение-2018" будет определен во время трансляции финала национального отбора голосованием телезрителей и профессионального жюри по классической формуле 50 на 50.

Отбор проводится в соответствии с положением, разработанным организатором, и правилами конкурса, установленными Европейским вещательным союзом (ЕВС). Положение размещено на сайте Белтелерадиокомпании.

Международный конкурс песни "Евровидение-2018" пройдет в мае в Лиссабоне (Португалия). Полуфиналы состоятся 8 и 10 мая, финал - 12 мая. Прямую трансляцию двух полуфиналов и финала "Евровидения-2018" традиционно будут вести телеканалы Белтелерадиокомпании - "Беларусь 1" и международный спутниковый телеканал "Беларусь 24".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прием заявок на национальный отборочный тур международного конкурса песни "Евровидение-2018" объявила Белтелерадиокомпания, сообщили...

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