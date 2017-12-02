Проект « Музеи Беларуси вместе с БЕЛКАРТ » рассказывает об усадьбе Огинских в деревне Залесье. Она открылась всего 2 года назад, но уже успела стать популярным туристическим маршрутом. Как там сохранилось наследие автора популярного полонеза «Прощание с родиной» и государственного деятеля — читайте ниже.





«Северные Афины»

Совсем недалеко от белорусско-литовской границы между Сморгонью и Молодечно находится небольшое местечко Залесье. Сегодня оно выглядит как провинциальный агрогородок, хотя там можно увидеть интересный интерьер железнодорожной станции и статую Девы Марии неподалеку. Но 150 лет назад слава Залесья гремела на всю округу. Местечко принадлежало одной из самых богатых семей Речи Посполитой — Огинским. Благодаря самому известному представителю этой семьи — Михаилу Клеофасу Огинскому — Залесье стало центром культуры всей Виленщины и даже получило название «северные Афины».





Представители рода Огинских купили эти земли во второй половине XVIII века. Первоначально дворец выглядел совсем по-другому. Он передавался из поколения в поколение, пока не перешел к родному дядюшке Михаила Клеофаса Огинского — Ксаверию.

Ксаверий Огинский редко бывал в Залесье и вдобавок не имел наследников. Так что он передал свои владения Михаилу Клеофасу, который управлял его поместьем самостоятельно. Как оказалось, это было очень правильное решение.





Огинский решает полностью перестроить усадьбу. Сейчас это здание и могут увидеть туристы. Планировка полностью сохранилась, с небольшим исключением: на первом этаже располагается музей, а на втором — офисные помещения сотрудников.

Кроме дворца, Огинский заложил английский парк, где даже гуляли павлины, вольеры с хищниками и несколько хозяйственных построек.

После Михаила Клеофаса имением владели еще несколько поколений семьи Огинских. В межвоенное время хозяином усадьбы стал Генрих Высоцкий. Но он обанкротился, и Залесье выкупила Мария Жебровская.





В 1939 году, после прихода советской власти, здесь устроили гражданский дом, а после войны в усадьбе открылся Дом отдыха, спустя еще 17 лет — Дом для престарелых инвалидов.

Спустя еще 16 лет усадьбу закрыли на консервацию. Но реставрация велась вяло. Серьезные работы начались перед юбилеем Михаила Клеофаса. К 2015 году удалось полностью открыть экспозицию. Открытие было приурочено к 250-летию со дня его рождения. Причем отреставрировать туристический объект удалось за деньги из местного бюджета.

Что находится в самом дворце

В музее тщательно стараются реконструировать интерьеры дворца. Помогают сотрудникам в этом сохранившиеся инвентари — описи имущества. К сожалению, большая часть оригинальной мебели не сохранилась, но в музее представлены предметы той же эпохи.





Экскурсия по усадьбе начинается с музыкального зала. Хотя сегодня Михаил Клеофас известен в первую очередь как композитор, он не слишком высоко оценивал свои музыкальные способности. Он писал: «Все, что я имею, — это хороший слух, глубокое чувство гармонии и вкус. Этого я достиг долгими занятиями музыкой».

Огинский часто приглашал в этот зал гостей помузицировать вместе с ним. У Огинских была коллекция музыкальных инструментов, которая также присутствует в музее. Его очень вдохновляли традиционные славянские мотивы и русская народная музыка.

Кроме музыкальных успехов, Огинский добился славы и на дипломатическим поприще. Ездил с дипломатическими миссиями во многие страны, даже встречался с английской королевской четой. Он был очень образованным человеком, который говорил на 7 языках.





В музее можно увидеть и фотографии второго имения семьи Огинских в Гузове (недалеко от Варшавы). Там Михаил Клеофас жил до 17 лет.

В 1822 году он по личным причинам покинул родину и много ездил по Европе. В музее хранится карта перемещений Огинского. Хотя он много скитался по свету, неоднократно признавался, что Залесье — его самое любимое место на земле. Похоронен магнат во Флоренции, в церкви Санта-Кроче.





Кстати, Михаил Клеофас был многодетным отцом: у него было 5 детей от разных браков. В одном из залов музея подробно рассказывается о каждом из них. Кстати, у магната остались и потомки. Правда, живут они в основном в Западной Европе, но они не так давно приезжали в Залесье.

Вернуть былую славу

Усадьба в Залесье работает недолго, но в среднем за год туда приезжают 25 тысяч туристов. Как говорят сотрудники музея, летом от экскурсий не было отбоя. Сейчас поспокойней. Большинство туристов родом из Беларуси. Много россиян, приезжают литовцы и поляки.





Экскурсии в музее проводятся только на русском или белорусском языках, но это для туристов не проблема. Обычно иностранные группы приезжают со своими переводчиками.





Сегодня музейные работники стараются вернуть Залесью былую славу «северных Афин». Есть в усадьбе специальный зал для проведения мероприятий. Во времена Михаила Клеофаса его не было — на его месте находились кухня, буфет и столовая. Здесь проводятся различные мероприятия: балы, концерты классической музыки.

Чтобы попасть на бал, нужно соблюдать дресс-код: все гости должны быть во фраках или в платьях в пол. На балах гости учатся танцевать модные танцы тех времен: полонезы, вальсы, мазурки, польки. Не умеете танцевать — не беда, всему научат. Играют в бильярд, карты, шахматы — развлечений много.





Так что если вы хотите познакомиться с классическими развлечениями XIX века, ваш путь лежит в Залесье.

Адрес: Гродненская область, Сморгонский район, агрогородок Залесье.

Стоимость входных билетов, экскурсий, а также другую информацию можно посмотреть на сайте музея-усадьбы.

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