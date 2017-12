Актер Джеффри Раш, сыгравший роль капитана Барбоссы в фильме «Пираты Карибского моря», покинул пост президента Австралийской киноакадемии. Как утверждает The Daily Telegraph , артиста обвинили в сексуальных домогательствах.



Джеффри Раш. Фото: Reuters

Австралийский актер Джеффри Раш принял решение уйти с поста президента Австралийской академии (Australian Academy of Cinema and Television Arts — AACTA). Об этом говорится в заявлении артиста, опубликованном Associated Press . Это решение, как уточняет агентство, вступает «в силу немедленно».

В своем заявлении актер говорит о «проблеме», которой стало недовольство со стороны Сиднейской театральной компании. Джеффри Раша обвиняют в «неподобающем поведении» во время постановки «Короля Лира» в 2015 году. Официально детали обвинений академия не разглашает.

«Некоторые недавние сообщения СМИ сделали необоснованные утверждения относительно моего положения в индустрии развлечений <…> Мое решение [об уходе] было принято нелегко. Но в нынешних условиях непредсказуемых и необоснованных материалов я решил сделать перерыв», — пояснил Раш.​

Академия «с уважением отнеслась» к решению актера покинуть пост президента. «Мы глубоко обеспокоены ситуацией», — отметили при этом в AACTA.

По данным сиднейской The Daily Telegraph, одна из актрис постановки рассказала о «неуместных прикосновениях» со стороны Раша, имевших место, по ее словам, два года назад. Сам актер обвинения категорически опровергает. В своем заявлении Раш также рассказал, что просил киноакадемию сообщить, в чем его обвиняют,​ и назвать имена, но получил отказ.