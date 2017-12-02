﻿ Актера Джеффри Раша обвинили в "неуместных прикосновениях". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Актера Джеффри Раша обвинили в "неуместных прикосновениях"

02.12.2017 17:15 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Актер Джеффри Раш, сыгравший роль капитана Барбоссы в фильме «Пираты Карибского моря», покинул пост президента Австралийской киноакадемии. Как утверждает The Daily Telegraph, артиста обвинили в сексуальных домогательствах.


Джеффри Раш. Фото: Reuters

Австралийский актер Джеффри Раш принял решение уйти с поста президента Австралийской академии (Australian Academy of Cinema and Television Arts — AACTA). Об этом говорится в заявлении артиста, опубликованном Associated Press. Это решение, как уточняет агентство, вступает «в силу немедленно».

В своем заявлении актер говорит о «проблеме», которой стало недовольство со стороны Сиднейской театральной компании. Джеффри Раша обвиняют в «неподобающем поведении» во время постановки «Короля Лира» в 2015 году. Официально детали обвинений академия не разглашает.

«Некоторые недавние сообщения СМИ сделали необоснованные утверждения относительно моего положения в индустрии развлечений <…> Мое решение [об уходе] было принято нелегко. Но в нынешних условиях непредсказуемых и необоснованных материалов я решил сделать перерыв», — пояснил Раш.​

Академия «с уважением отнеслась» к решению актера покинуть пост президента. «Мы глубоко обеспокоены ситуацией», — отметили при этом в AACTA.

По данным сиднейской The Daily Telegraph, одна из актрис постановки рассказала о «неуместных прикосновениях» со стороны Раша, имевших место, по ее словам, два года назад. Сам актер обвинения категорически опровергает. В своем заявлении Раш также рассказал, что просил киноакадемию сообщить, в чем его обвиняют,​ и назвать имена, но получил отказ.

 
 
Ссылка на источник 192
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Джеффри Раша обвиняют в "неподобающем поведении" во время постановки "Короля Лира" в 2015 году. Официально детали обвинений академия не разглашает.

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
"Хотим вернуть былую славу". Что посмотреть в Залесье
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика