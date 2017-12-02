МИНСК, 2 дек — Sputnik. Соцсети заполнились фотоснимками Сергея Шнурова в "Минск-Арене" — музыкант сперва открыл в Минске свою выставку, а затем выступил с концертом.
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Теги: Минск
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"Это угар": Шнуров снова собрал "Минск-Арену"Лидер группы "Ленинград" во второй раз собрал одну из самых крупных белорусских площадок.
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@shnurovs
Теги: Минск
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