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"Это угар": Шнуров снова собрал "Минск-Арену"

02.12.2017 18:24 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 дек — Sputnik. Соцсети заполнились фотоснимками Сергея Шнурова в "Минск-Арене" — музыкант сперва открыл в Минске свою выставку, а затем выступил с концертом.

@shnurovs

 
Теги: Минск
 
 
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Лидер группы "Ленинград" во второй раз собрал одну из самых крупных белорусских площадок.

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