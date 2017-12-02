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Объявлен прием заявок на национальный отбор конкурса песни "Евровидение-2018"

02.12.2017 19:10 — Новости Культуры | Tut.by  
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До 26 декабря Белтелерадиокомпания принимает заявки для национального отбора на «Евровидение-2018». Отбор проводится в соответствии с положением, разработанным организатором, и правилами конкурса, установленными Европейским Вещательным Союзом (ЕВС).


Белорусские участники «Евровидения-2017» группа Naviband. Фото: Reuters

Для участия в конкурсе необходимо ценной бандеролью направить заявку по адресу: 220 807, г. Минск, ул. Макаенка, 9 с пометкой «Национальный отборочный тур конкурса песни «Евровидение-2018».

Заявки принимаются до 26 декабря 2017 года.

Предусмотрено два этапа: отборочный тур (рассмотрение заявок и прослушивание участников) и финал.

До 14 января профессиональное жюри проведет открытое прослушивание всех претендентов и определит не более пятнадцати исполнителей для участия в финале. Прослушивания будут транслироваться онлайн на сайте Белтелерадиокомпании.

Финал пройдет не позднее 1 марта 2018 года — в прямом эфире пройдет гала-концерт.

Представителя Беларуси для участия в «Евровидении-2018» определит голосование телезрителей и профессионального жюри по формуле 50 на 50.

Подробности — на сайте Белтелерадиокомпании и в газете «СБ. Беларусь Сегодня».

В 2018 году «Евровидение» пройдет в Португалии. В этом году конкурс был в Киеве, Беларусь представляла группа Naviband с песней на белорусском языке. Музыканты прошли в финал, где заняли 17-е место.

 
Теги: Минск
 
 
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До 26 декабря Белтелерадиокомпания принимает заявки для национального отбора на "Евровидение-2018".

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