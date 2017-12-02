Масляков останется ведущим КВН после увольнения с поста директора

Александр Масляков останется ведущим КВН, несмотря на увольнение с поста директора ГУП «Московский молодежный центр «Планета КВН». Об этом сообщается на странице союза КВН «ВКонтакте» .



Александр Масляков. Фото: пресс-служба Кремля

«Не путайте профессию телеведущего и гендиректора ГУП», — говорится в сообщении.

Напомним, 1 декабря Международный союз КВН сообщил, что 76-летний Александр Масляков уволился с поста директора ГУП «Московский молодежный центр «Планета КВН» по собственному желанию.

В союзе опровергли предположение, что уход Маслякова связан с обвинениями организации Transparency International. В организации Маслякова обвинили в том, что он передал в собственность коммерческой организации «Александр Масляков и компания», которая принадлежит его же семье, кинотеатр «Гавана».