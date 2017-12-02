16 ноября с молотка на аукционе Christie’s ушла картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира». Она была продана за 450 млн долларов и стала самой дорогой картиной в истории торгов. Почувствуйте себя коллекционером и аукционистом — проверьте, сможете ли вы угадать, какой из шедевров мировой живописи стоит дороже.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Почувствуйте себя коллекционером и аукционистом. Какая картина дороже? Почувствуйте себя коллекционером и аукционистом - проверьте, сможете ли вы угадать, какой из шедевров мировой живописи стоит дороже.