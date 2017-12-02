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Почувствуйте себя коллекционером и аукционистом. Какая картина дороже?
02.12.2017 22:25 — Новости Культуры | Tut.by
16 ноября с молотка на аукционе Christie’s ушла картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира». Она была продана
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Почувствуйте себя коллекционером и аукционистом - проверьте, сможете ли вы угадать, какой из шедевров мировой живописи стоит дороже.
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