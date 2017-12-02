МИНСК, 3 дек — Sputnik. Известные теннисистки Мария Шарапова и Серена Уильямс снимутся в эпизодических ролях в фильме "Восемь подруг мисс Оушен" (Ocean's Eight), передает Tennis World .

Кинокартина станет спин-оффом криминальной "Трилогии Оушена" ("Одиннадцать друзей Оушена", "Двенадцать друзей Оушена" и "Тринадцать друзей Оушена"). Главный герой фильмов Дэнни Оушен, роль которого исполняет актер Джордж Клуни, после освобождения из тюрьмы собирает команду для ограбления нескольких казино.

В новой картине, которую снимает Гэри Росс, главные роли исполняют такие известные актрисы, как Сандра Буллок, Кейт Бланшетт, Хелена Бонэм Картер и Энн Хэтэуэй.

Российская теннисистка Мария Шарапова и американка Серена Уильямс сыграют в фильме небольшие камео.

Выход киноленты "Восемь подруг мисс Оушен" запланирован на июнь 2018 года.