Сергей Пенкин о феномене Бузовой и советской цензуре

Подавляющее большинство публикаций о Сергее Пенкине начинаются так – "Золотой голос России…", "Самый экстравагантный певец…", "Обладатель диапазона в четыре октавы…", "Принц Серебряный…". Все правильно. Но сегодня мы представим его как музыкального эрудита и человека, который сделал себя сам.

"Одного тома не хватит описать мою жизнь"

Сергей родом из Пензы, вырос в многодетной семье. Отец трудился на железной дороге, мать была домохозяйкой, подрабатывала в местном храме. Маленький Пенкин пел в церковном хоре и параллельно учился играть на фортепиано и флейте.



© Фото: penkin.ru Сергей Пенкин вырос в многодетной семье

После окончания Пензенского музыкального училища Сергей рвался в Афган, даже подал рапорт, но ему отказали. Отслужив в армии, уехал в Москву покорять знаменитую "Гнесинку".

Но столица оказалась суровой по отношению к провинциалу: в вожделенный вуз Сергей поступил только с одиннадцатой попытки. Все эти годы работал дворником, разнорабочим в филармонии, а став студентом, подрабатывал вокалистом в ресторанных ансамблях.

"Если бы я взялся писать книгу о своей жизни, то одним томом не ограничился бы. Слишком много интересных историй со мной происходило и много удивительных людей было рядом", – признается артист, лично знакомый с Элтоном Джоном, Боем Джорджом, Питером Гэбриэлом и многими другими музыкальными гуру.

"В Беларуси я возвращаюсь в СССР"

Нашлось бы в этой книге и место Беларуси. Сергей до сих пор с трепетом вспоминает ночной концерт в Витебске на "Славянском базаре" в 2013 году. Было очень холодно, но он не отменил выступление. Пел, как всегда, вживую. Фрагмент арии мистера Икса восхищенный зал по требованию артиста исполнял хором. Пенкин при этом с упоением дирижировал.



© Фото: penkin.ru С белорусскими брендами "Белвест" и "Марко" певец не знаком, но если поступит предложение, готов посотрудничать как дизайнер

"В Беларуси особая атмосфера. С одной стороны, мне кажется, что я возвращаюсь в СССР, с другой – получаю большое наслаждение от воспитанности ваших людей. Возможно, влияет цензура на ТВ. У вас нет столько пошлости, как на российских телеканалах", – рассуждает артист.

Иногда певец тоскует по отсутствию художественного совета. При всей неоднозначности отношения к цензуре, карающей правых и виноватых, было, говорит, у нее и несомненное преимущество – не пропускать бессовестной халтуры.

"Бузова – это дурдом на выезде"

"С развалом Советского Союза поток вульгарности захлестнул все каналы, власть денег заставила забыть о том, что такое совесть. Эту халтуру видят дети и впитывают ее как губка", – переживает артист.

По мнению Сергея Пенкина, плохо, когда люди пытаются делать то, чего не умеют. Яркий пример из последних – Ольга Бузова. Бывшая ведущая реалити-шоу "Дом-2" набирает популярность как певица: установила рекорд на русском iTunes и активно гастролирует.

"Какой же это феномен? Это дурдом на выезде!" – категоричен маэстро.

У Сергея вызывает недоумение грязь, залепливающая искусство, которому служили Майя Кристалинская, Леонид Утесов, Элла Фицджеральд, Нина Симон. Но музыкант убежден: время всех рассудит.

Белорусов ждут в школе вокала Пенкина

Два года назад Сергей открыл в Москве вокальную школу и запретил своим ученикам слушать исполнителей, появившихся после развала СССР.

"Есть прекрасная альтернатива, на которой действительно можно воспитать вкус и чему-то научиться. Мои ученики уже в шесть лет знают, кто такие Джеймс Браун, Валерий Ободзинский и Галина Ненашева. Более того – они занимают места на международных конкурсах по вокалу", – говорит Сергей Пенкин.

Сейчас в школе вокала занимаются более 20 учеников. Самому младшему – шесть лет, старшему – за 50. На первом прослушивании артист присутствует лично и всегда откровенен, стоит заниматься или нет.

Школа находится в здании МГГУ имени М.А. Шолохова, где Сергей Пенкин с 2014 года преподает вокал. По окончании школы выпускники получают сертификат. Белорусов здесь пока нет, зато хватает иногородних слушателей. В следующем году аналогичная школа откроется в Санкт-Петербурге.

О Лукашенко и артистах в политике

С белорусским президентом Сергей Пенкин никогда не пересекался, но точно знает, за что бы пожал ему руку при встрече.

"Конечно, за поддержку аграриев. Отношение Лукашенко к сельскому хозяйству заслуживает похвалы. В России такого нет. Беларусь – наверное, единственная страна на постсоветском пространстве, где сохранились традиции и желание работать на земле", – считает певец.

Новости о нашей стране артист узнает не только из Интернета, но и от друзей-белорусов, которых в его окружении не меньше десяти человек.

Сегодня многие певцы и спортсмены идут в политику. В этом амплуа Сергей Пенкин себя не представляет.

"Максимум, кем бы мог быть "наверху", так это советником при министерстве культуры. То, что сегодня в политику лезут, выражаясь белорусским фразеологизмом, и жук, и жаба, говорит о деградации общества", – уточняет Сергей Михайлович.

"Музыкальная терапия": позади 130 концертов

Со своей новой программой певец уже объехал десятки городов России, выступил во Франции, Италии, Германии, Израиле. И везде с аншлагом. Несмотря на 56-летний возраст, голос у Пенкина по-прежнему силен, а наряды экстравагантны.

Минувшим вечером неординарный артист презентовал "Музыкальную терапию" в Гомеле. Концерт в областном центре стал первым из трех в Беларуси: Сергею Пенкину кричали "браво", дарили цветы и купали в овациях.

Ближе к окончанию концерта воодушевленный певец решился на небольшой экспромт и исполнил с залом песню "Там, где клен шумит". А сколько сюрпризов ждет зрителей еще впереди! К слову, в Минске остались билеты только по цене от 81 до 120 рублей.

Каждая песня программы – это отдельный моноспектакль, где зрители совершают путешествие в пространстве и времени. Идею нового 3D-mapping шоу придумал продюсер Вадим Колчков. Эффект присутствия создается за счет видеоарта и динамических конструкций с экранами.

"Представляете, я только что видела Сергея Пенкина вживую, мы гуляли с ним по старому Лондону!" – поделилась своей радостью после концерта дама в красном пальто, давняя поклонница творчества артиста. Она ждала этого момента несколько часов, а по сути – всю жизнь.