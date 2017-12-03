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Ночная Малиновка, Раковское в снегу и хаски. Топ-10 снимков Минска в Instagram за неделю
04.12.2017 07:39 — Новости Культуры | Tut.by
TUT.BY продолжает отбирать самые интересные из ваших фото в Instagram, которые сделаны в Минске за семь дней. В сегодняшней подборке — хаски, ночная Малиновка и Раковское предместье в снегу.
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Собрали лучшие фото из Instagram минчан за неделю.
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