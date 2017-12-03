Ночная Малиновка, Раковское в снегу и хаски. Топ-10 снимков Минска в Instagram за неделю

TUT.BY продолжает отбирать самые интересные из ваших фото в Instagram, которые сделаны в Минске за семь дней. В сегодняшней подборке — хаски, ночная Малиновка и Раковское предместье в снегу.

Фотографируйте, отмечайте TUT.BY на фотографиях в Instagram — и ваши снимки увидит вся страна.

Публикация от Хаски Хасса,Фотосессии Минск (@husky_hassa) Ноя 26 2017 в 4:44 PST

Публикация от Nadya Pumpur (@nadya_pumpur) Ноя 27 2017 в 6:17 PST

Публикация от Denis Mordas (@denismordas) Ноя 26 2017 в 8:55 PST

Публикация от Angelinasphotos (@angelinaaaaasphotos) Ноя 27 2017 в 12:48 PST

Публикация от Артем (@artem_by_) Ноя 29 2017 в 12:20 PST

Публикация от son Michael (@misha_peshekhonov) Ноя 30 2017 в 1:58 PST

Публикация от Анастасия Вечерина (@nastya_vecherina) Ноя 30 2017 в 5:27 PST

Публикация от Kristina Podolyako (@kristinapodolyako) Ноя 29 2017 в 11:21 PST

Публикация от Владимир Лукашонок (@vladimirlukashonok) Ноя 29 2017 в 11:43 PST

Публикация от Olga Andryuk (@volhaandruk) Ноя 27 2017 в 7:07 PST