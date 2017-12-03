МИНСК, 4 дек — Sputnik. Российский фильм "Легенда о Коловрате" по итогам первых выходных проката собрал на рынке СНГ около 264 миллионов российских рублей — порядка 4,5 миллионов долларов.

"Легенда о Коловрате" — исторический фэнтези-фильм на основе преданий о защите Рязани от Золотой Орды в XIII веке. В широкий прокат картина вышла 30 ноября.

По предварительным данным, стартовые кассовые сборы "Легенде о Коловрате" в странах СНГ составили около 264 миллионов российских рублей. В пересчете на доллары получается около 4,5 миллионов.

Таким образом, эпос показал лучший стартовый результат по сравнению с большинством российских фильмов этого года — "Викингом", "Защитниками", "Гоголем" и "Матильдой". Лучше в этом году начинали свой прокат только "Притяжение" Федора Бондарчука и сказка от Disney "Последний богатырь".

Бюджет "Легенды о Коловрате" составил порядка 360 миллионов рублей. Таким образом, в широком прокате картина имеет шансы окупиться, даже несмотря на нейтральные отзывы зрителей и кинокритиков.