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"Легенда о Коловрате" собрала за первые выходные проката $4,5 млн

04.12.2017 09:35 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 дек — Sputnik. Российский фильм "Легенда о Коловрате" по итогам первых выходных проката собрал на рынке СНГ около 264 миллионов российских рублей — порядка 4,5 миллионов долларов.

"Легенда о Коловрате" собрала за первые выходные проката ,5 млн
© Фото: УП "Киновидеопрокат"
Фильм "Легенда о Коловрате" вышел в широкий прокат

"Легенда о Коловрате" — исторический фэнтези-фильм на основе преданий о защите Рязани от Золотой Орды в XIII веке. В широкий прокат картина вышла 30 ноября.

По предварительным данным, стартовые кассовые сборы "Легенде о Коловрате" в странах СНГ составили около 264 миллионов российских рублей. В пересчете на доллары получается около 4,5 миллионов.

Таким образом, эпос показал лучший стартовый результат по сравнению с большинством российских фильмов этого года — "Викингом", "Защитниками", "Гоголем" и "Матильдой". Лучше в этом году начинали свой прокат только "Притяжение" Федора Бондарчука и сказка от Disney "Последний богатырь".

Бюджет "Легенды о Коловрате" составил порядка 360 миллионов рублей. Таким образом, в широком прокате картина имеет шансы окупиться, даже несмотря на нейтральные отзывы зрителей и кинокритиков.

 
Теги: Минск
 
 
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В прокате российский исторический эпос стартовал успешнее "Гоголя", "Матильды" и "Защитников".

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