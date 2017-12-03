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Хоккей с президентом. Продюсер Виктор Дробыш забил несколько шайб и сломал ребро

04.12.2017 09:47 — Новости Культуры | Tut.by  
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Продюсер и композитор Виктор Дробыш рассказал читателям своего инстаграма о матче с участием Александра Лукашенко.

«Играл в хоккей! Забил пару голов и сломал ребро, попал в больницу», — написал Дробыш и добавил, что получил «трогательный и, по-детски, сентиментальный сувенир» от президента Беларуси, который «может быть строгим и суровым». Речь идет о плитке шоколада, на упаковке которой Лукашенко оставил свой автограф.

Также в хоккейном мачте принял участие дрессировщик Аскольд Запашный.

 

Публикация от Эдгард Запашный

 
 
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Продюсер и композитор Виктор Дробыш рассказал читателям своего инстаграма о матче с участием Александра Лукашенко.

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